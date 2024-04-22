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Грузия подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года
Грузия подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года
Sputnik Грузия
Новый стадион будет английского образца, то есть без наличия беговых дорожек между зрительскими местами и полем 22.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-22T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузия подаст заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов по футболу в Тбилиси в 2028 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году после завершения строительства нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч зрителей. Стадион, предположительно, построят недалеко от нового аэропорта в Вазиани (около 30 км от Тбилиси). Здесь будут проводиться матчи по футболу и регби. Новый стадион будет английского образца, то есть без наличия беговых дорожек между зрительскими местами и полем. Строительство будет завершено до 2028 года. Как подчеркнул премьер, за последние годы грузинский спорт, особенно в командных видах, достиг невиданных ранее успехов. Впервые на чемпионат Европы в Германии в июне поедут грузинские футболисты, ранее в сентябре 2023 года на Кубок мира в Париж пробились грузинские регбисты, а в августе 2023 национальная баскетбольная сборная сыграла на чемпионате мира, который принимали Филиппины, Индонезия и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, вазиани, уефа, футбол, лига чемпионов уефа, стадион
спорт, грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, вазиани, уефа, футбол, лига чемпионов уефа, стадион
Грузия подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года
Новый стадион будет английского образца, то есть без наличия беговых дорожек между зрительскими местами и полем
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузия подаст заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов по футболу в Тбилиси в 2028 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году после завершения строительства нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч зрителей. Стадион, предположительно, построят недалеко от нового аэропорта в Вазиани (около 30 км от Тбилиси). Здесь будут проводиться матчи по футболу и регби.
"Мы подаем заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе. Это будет важным подарком для грузинских болельщиков. В нашей столице будет уникальный стадион", – сказал Кобахидзе.
Новый стадион будет английского образца, то есть без наличия беговых дорожек между зрительскими местами и полем. Строительство будет завершено до 2028 года.
Как подчеркнул премьер, за последние годы грузинский спорт, особенно в командных видах, достиг невиданных ранее успехов.
Впервые на чемпионат Европы в Германии в июне поедут грузинские футболисты, ранее в сентябре 2023 года на Кубок мира в Париж пробились грузинские регбисты, а в августе 2023 национальная баскетбольная сборная сыграла на чемпионате мира, который принимали Филиппины, Индонезия и Япония.