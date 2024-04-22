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Импорт, экспорт и реэкспорт автомобилей в Грузии – последние данные
Импорт, экспорт и реэкспорт автомобилей в Грузии – последние данные
Sputnik Грузия
Основная часть торговли приходится на легковые автомобили 22.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-22T11:58+0400
2024-04-22T11:58+0400
2024-04-22T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузия в период с 1 января по 31 марта 2024 года импортировала 25,2 тысячи автомобилей, экспортировала – 3,1 тысячи, а реэкспортировала – 19,2 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД. По данным ведомства, основная часть торговли приходится на легковые автомобили, которая составляет около 95% общего оборота. Экспорт машин В первом квартале 2024 года Грузия экспортировала за рубеж 3 128 автомобилей. В период с 1 января по 31 марта 2024 года страна продала 3 018 легковых автомобилей, 12 специализированных автомобилей, 31 грузовик, 11 единиц сельхозтехники, 7 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 22 прицепа и 27 мотоциклов. Реэкспорт машин На реэкспорт за первые три месяца 2024 года было отправлено 19 169 автомобилей. Согласно данным, за отчетный период Грузия реэкспортировала 18 753 легковых автомобиля, 56 специализированных автомобилей, 187 грузовиков, 53 единицы сельхозтехники, 26 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 58 прицепов и 36 мотоциклов. Импорт автомобилей Что касается импорта автомобилей, то их число в первом квартале составило 29 040, из которых также основная часть приходится на легковые автомобили. За три месяца 2024 года страна импортировала 25 249 легковых автомобилей, 415 специализированных автомобилей, 1 964 грузовика, 235 единиц сельхозтехники, 265 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 568 прицепов и 344 мотоцикла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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машины, экономика, новости, грузия, автомобили
машины, экономика, новости, грузия, автомобили
Импорт, экспорт и реэкспорт автомобилей в Грузии – последние данные
Основная часть торговли приходится на легковые автомобили
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузия в период с 1 января по 31 марта 2024 года импортировала 25,2 тысячи автомобилей, экспортировала – 3,1 тысячи, а реэкспортировала – 19,2 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД.
По данным ведомства, основная часть торговли приходится на легковые автомобили, которая составляет около 95% общего оборота.
В первом квартале 2024 года Грузия экспортировала за рубеж 3 128 автомобилей.
В период с 1 января по 31 марта 2024 года страна продала 3 018 легковых автомобилей, 12 специализированных автомобилей, 31 грузовик, 11 единиц сельхозтехники, 7 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 22 прицепа и 27 мотоциклов.
На реэкспорт за первые три месяца 2024 года было отправлено 19 169 автомобилей.
Согласно данным, за отчетный период Грузия реэкспортировала 18 753 легковых автомобиля, 56 специализированных автомобилей, 187 грузовиков, 53 единицы сельхозтехники, 26 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 58 прицепов и 36 мотоциклов.
Что касается импорта автомобилей, то их число в первом квартале составило 29 040, из которых также основная часть приходится на легковые автомобили.
За три месяца 2024 года страна импортировала 25 249 легковых автомобилей, 415 специализированных автомобилей, 1 964 грузовика, 235 единиц сельхозтехники, 265 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 568 прицепов и 344 мотоцикла.