"Институт семьи будет защищен" – в Грузии обсуждают запрет пропаганды ЛГБТ
13:55 22.04.2024 (обновлено: 14:20 22.04.2024)
© Sputnik / Alexander ImedashviliМолодая пара. Люди прогуливаются по центру Тбилиси в районе Абанотубани. Местный туризм
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По словам депутата, целью поправок в Конституцию является защита прав каждого человека
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. В Грузии стартовало всенародное обсуждение инициированных правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" конституционных поправок о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, и запрете пропаганды ЛГБТ*, которая будет проходить в стране с 22 по 27 апреля.
Организационная комиссия всенародного обсуждения под руководством председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили проводит первую встречу с населением в Кутаиси. А в последующие дни рассмотрения пройдут в Амбролаури, Озургети, Батуми, Зугдиди и Местия.
"Эти поправки носят конституционный характер, что означает необходимость их всеобщего обсуждения. Сегодня этот марафон стартует в Западной Грузии", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили.
По словам депутата, целью этих изменений является защита прав каждого человека.
"Права уязвимого общества и незащищенных людей должны быть особенно защищены, в то же время должно быть защищено право абсолютного большинства общества предотвращать пропаганду ЛГБТ среди детей, подростков и образовательных учреждений", – подчеркнул Кадагишвили.
Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. Сами законопроекты были внесены в парламент 3 апреля.
Святость семьи – это грузинская и европейская ценность, а антиевропейская ценность – это пропаганда ЛГБТ, считает депутат, исполнительный секретарь партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
"Мы хотим внести такие изменения в Конституцию, которые запретят пропаганду ЛГБТ в стране, что означает, что институт семьи будет защищен", – подчеркнул Мачарашвили.
После завершения публичного рассмотрения к рассмотрению поправок и нового конституционного закона приступят уже парламентские комитеты.
Для вступления в силу оба проекта должны быть приняты в трех чтениях. Для принятия этих законопроектов требуется голосование 3/4 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на который нужно 76 голосов.
Законопроекты в деталях
Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30-ю статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".
Что касается проекта конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", он выглядит следующим образом:
1.На законодательном уровне могут быть упорядочены схожие с браком только такие отношения, которые предполагают связь между одним генетическим мужчиной и одной генетической женщиной в возрасте не младше 18 лет;
2.Усыновление или воспитание по доверенности несовершеннолетнего допускается только согласно Конституции и законодательству Грузии находящимися в браке супругами или гетеросексуальным лицом;
3.Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека;
4.В выданных государством или местным самоуправлением документах указывается только мужской или женский род, который соответствует их генетическим данным;
5.Аннулируется любое решение госструктуры или частного лица, которое прямо или косвенно ограничивает использование понятий, определяющих признаки пола;
6.Запрещены собрания, направленные на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;
7.Запрещено распространение произведений, программ или другого материала с таким содержанием, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;
8.Запрещено в ходе учебного процесса в государственных или частных учебных заведениях предоставление информации, направленной на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола.