https://sputnik-georgia.ru/20240422/institut-semi-budet-zaschischen-v-gruzii-obsuzhdayut-zapret-propagandy-lgbt--287480456.html

"Институт семьи будет защищен" – в Грузии обсуждают запрет пропаганды ЛГБТ

"Институт семьи будет защищен" – в Грузии обсуждают запрет пропаганды ЛГБТ

Sputnik Грузия

По словам депутата, целью поправок в Конституцию является защита прав каждого человека 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T13:55+0400

2024-04-22T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. В Грузии стартовало всенародное обсуждение инициированных правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" конституционных поправок о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, и запрете пропаганды ЛГБТ*, которая будет проходить в стране с 22 по 27 апреля. Организационная комиссия всенародного обсуждения под руководством председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили проводит первую встречу с населением в Кутаиси. А в последующие дни рассмотрения пройдут в Амбролаури, Озургети, Батуми, Зугдиди и Местия. По словам депутата, целью этих изменений является защита прав каждого человека."Права уязвимого общества и незащищенных людей должны быть особенно защищены, в то же время должно быть защищено право абсолютного большинства общества предотвращать пропаганду ЛГБТ среди детей, подростков и образовательных учреждений", – подчеркнул Кадагишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. Сами законопроекты были внесены в парламент 3 апреля. Святость семьи – это грузинская и европейская ценность, а антиевропейская ценность – это пропаганда ЛГБТ, считает депутат, исполнительный секретарь партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. После завершения публичного рассмотрения к рассмотрению поправок и нового конституционного закона приступят уже парламентские комитеты. Для вступления в силу оба проекта должны быть приняты в трех чтениях. Для принятия этих законопроектов требуется голосование 3/4 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте. В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на который нужно 76 голосов. Законопроекты в деталях Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30-ю статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Что касается проекта конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", он выглядит следующим образом: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, кутаиси, амбролаури, ираклий кадагишвили, гурам мачарашвили, шалва папуашвили, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия