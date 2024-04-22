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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-22T09:01+0400
2024-04-22T09:01+0400
2024-04-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2024 года сократился более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 619,2 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии в первом квартале 2024 года составила 13,2%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 34,3 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 24,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, 14,8 тысячи тонн минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 11 тысяч тонн цитрусовых плодов, свежих или сушеных, а также 7,2 тысячи тонн спиртных напитков. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-марте текущего года из соседней страны завезли 61,4 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли до 347,5 тысячи тонн природного и попутного газов, 179,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 29,8 тысячи тонн, 28,2 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, грузино-российские отношения, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, грузино-российские отношения, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2024 года сократился более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 619,2 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии в первом квартале 2024 года составила 13,2%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-март 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
160,8
-9,1
Импорт
458,4
-6,5
Всего
619,2
-7,2
Из Грузии в РФ с начала года вывезли почти 34,3 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 24,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, 14,8 тысячи тонн минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 11 тысяч тонн цитрусовых плодов, свежих или сушеных, а также 7,2 тысячи тонн спиртных напитков.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-март 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
65,0
70,9
Спиртные напитки
27,0
114,1
Минеральные воды
18,6
15,4
Лимонад
12,9
26,5
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные
7,2
220,2
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-марте текущего года из соседней страны завезли 61,4 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли до 347,5 тысячи тонн природного и попутного газов, 179,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 29,8 тысячи тонн, 28,2 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-март 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
136,6
-19,1
Газ
91,3
22,4
Изделия из стали
18,2
95,5
Пшеница
15,1
21,2
Стеклянные емкости
10,7
-0,8
В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.