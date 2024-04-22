https://sputnik-georgia.ru/20240422/kto-bolshe-pravyaschaya-partiya-gruziyu-anonsirovala-aktsiyu-v-tsentre-tbilisi--287481163.html

Кто больше? Правящая партия Грузии анонсировала акцию в центре Тбилиси

Кто больше? Правящая партия Грузии анонсировала акцию в центре Тбилиси

Sputnik Грузия

Власти собираются показать всем, "где стоит подавляющее большинство грузинского народа" 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T15:05+0400

2024-04-22T15:05+0400

2024-04-22T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 29 апреля соберет своих сторонников на акцию – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния", говорится в опубликованном заявлении. Акции протеста проходят в Тбилиси и других городах Грузии начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении. Дата второго чтения пока не озвучена. Как полагают в правящей партии, несмотря на то, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" пока находится на рассмотрении, уже видно, что в отличие от марта прошлого года (первого инициирования законопроекта), в этом году "радикальной оппозиции" удалось ввести в заблуждение лишь небольшую часть наших сограждан. "На пике количество участников акций, организованных политической оппозицией, достигло 9,5 тысячи человек. Очевидно, что многомиллионные инвестиции, вложенные в усиление радикальной оппозиции Кезерашвили (экс-министр обороны Грузии – ред.), Хазарадзе (основатель банка TBC – ред.) и богатыми недобросовестными донорами из НПО, не окупились. Грузинское общество уже настолько политически зрело, что никакие деньги не смогут ввести его в заблуждение", – отмечено в заявлении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как отметили в правящей партии, по данным социологических исследований, сегодня рейтинг "Грузинской мечты" превышает 60%, тогда как единственная оппозиционная партия, которой удается переступить порог на выборах, имеет рейтинг лишь 12%. Как отметили в правящей партии, нельзя позволять политически и морально обанкротившемуся политическому меньшинству спекулировать и говорить от имени народа. "Мы покажем всем, где стоит подавляющее большинство грузинского народа, кому дорога правда и истинные европейские ценности, кому дороги наши традиционные национальные ценности – родина, язык и вера", – говорится в заявлении. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. * Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение