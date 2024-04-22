https://sputnik-georgia.ru/20240422/lavrov-na-fotovystavke-posvyaschennoy-70-letiyu-vstupleniya-rossii-v-yunesko-287486751.html

Лавров на фотовыставке, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО

Лавров на фотовыставке, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО

Sputnik Грузия

Глава МИД России Сергей Лавров участвует в открытии фотовыставки, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T18:19+0400

2024-04-22T18:19+0400

2024-04-22T18:57+0400

видео

мультимедиа

россия

юнеско

лавров

сергей лавров

политика

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/16/287486582_45:0:2610:1443_1920x0_80_0_0_802ceac2c1fbbcf9251e7a87aeb3ef64.png

Смотрите в видео, что заявил на крупном международном событии глава министерства иностранных дел РФ.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, россия, юнеско, лавров, сергей лавров, политика, политика, видео