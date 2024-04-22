https://sputnik-georgia.ru/20240422/lavrov-na-fotovystavke-posvyaschennoy-70-letiyu-vstupleniya-rossii-v-yunesko-287486751.html
Лавров на фотовыставке, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО
Лавров на фотовыставке, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО
Sputnik Грузия
Глава МИД России Сергей Лавров участвует в открытии фотовыставки, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО 22.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-22T18:19+0400
2024-04-22T18:19+0400
2024-04-22T18:57+0400
видео
мультимедиа
россия
юнеско
лавров
сергей лавров
политика
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/16/287486582_45:0:2610:1443_1920x0_80_0_0_802ceac2c1fbbcf9251e7a87aeb3ef64.png
Смотрите в видео, что заявил на крупном международном событии глава министерства иностранных дел РФ.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/16/287486582_430:0:2354:1443_1920x0_80_0_0_c1cdb7071a3db1fb727b99aa8c55870a.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, юнеско, лавров, сергей лавров, политика, политика, видео
видео, мультимедиа, россия, юнеско, лавров, сергей лавров, политика, политика, видео
Лавров на фотовыставке, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО
18:19 22.04.2024 (обновлено: 18:57 22.04.2024)
Глава МИД России Сергей Лавров участвует в открытии фотовыставки, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО
Смотрите в видео, что заявил на крупном международном событии глава министерства иностранных дел РФ.