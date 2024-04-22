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Лавров на фотовыставке, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО
Лавров на фотовыставке, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО
Sputnik Грузия
Глава МИД России Сергей Лавров участвует в открытии фотовыставки, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО 22.04.2024, Sputnik Грузия
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видео, мультимедиа, россия, юнеско, лавров, сергей лавров, политика, политика, видео
видео, мультимедиа, россия, юнеско, лавров, сергей лавров, политика, политика, видео

Лавров на фотовыставке, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО

18:19 22.04.2024 (обновлено: 18:57 22.04.2024)
© video: Sputnik
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Глава МИД России Сергей Лавров участвует в открытии фотовыставки, посвященной 70-летию вступления России в ЮНЕСКО
Смотрите в видео, что заявил на крупном международном событии глава министерства иностранных дел РФ.
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