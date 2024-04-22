https://sputnik-georgia.ru/20240422/ne-vesna-a-samyy-razgar-leta--sinoptiki-prognoziruyut-v-gruzii-zharu-v-38-gradusov-287488016.html

Не весна, а самый разгар лета – синоптики прогнозируют в Грузии жару в 38 градусов

Не весна, а самый разгар лета – синоптики прогнозируют в Грузии жару в 38 градусов

Sputnik Грузия

23-24 апреля в отдельных районах Грузии возможно пойдет дождь и град. 25 апреля ожидается погода без осадков. 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T19:55+0400

2024-04-22T19:55+0400

2024-04-22T19:55+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков 23-25 апреля, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. По прогнозам синоптиков, 25 апреля ожидается жаркая, но ветреная погода. Воздух прогреется до 38 градусов тепла. 23-24 апреля в отдельных районах Грузии возможно пойдет дождь и град. 25 апреля ожидается погода без осадков. В Тбилиси ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +28, +30 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается погода без осадков. 25 апреля воздух прогреется до+ 34, +36 градусов тепла. В некоторых местах ожидается сильный ветер юго-восточного направления. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики прогнозируют погоду без осадков. 25 апреля воздух прогреется до +36, +38 градусов тепла, в некоторых местах ожидается сильный ветер восточного направления. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) сохранится погода без осадков. 25 апреля воздух прогреется до +34, +36 градусов, в некоторых местах ожидается сильный ветер восточного направления. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) в ближайшие дни ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +23, +28 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 23-24 апреля в некоторых местах возможно пойдут небольшие осадки, синоптики не исключают и град. 25 апреля ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +29, +31 градуса тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 23-24 апреля в некоторых местах ожидается небольшой дождь и град. 25 апреля распогодится и ожидается погода без осадков. Воздух прогреется +30, +32градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 23-24 апреля в некоторых местах ожидается дождь с грозой, возможно пойдет град. 25 апреля синоптики не прогнозируют осадки. Воздух прогреется до +28, +30 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 23-24 апреля в некоторых местах ожидается дождь, град. 25 апреля распогодится. Воздух прогреется до +21, +23 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии