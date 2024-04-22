https://sputnik-georgia.ru/20240422/ne-vyrubayte-samshit-minselkhoz-gruzii-predupredil-grazhdan-pered-verbnym-voskresenem-287468243.html

Не вырубайте самшит! Минсельхоз Грузии предупредил граждан перед Вербным воскресеньем

Не вырубайте самшит! Минсельхоз Грузии предупредил граждан перед Вербным воскресеньем

Sputnik Грузия

Размер штрафов за вырубку самшита составит от 500 до 2 тысяч лари 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T17:07+0400

2024-04-22T17:07+0400

2024-04-22T17:07+0400

вербное воскресенье

общество

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

новости

пасха

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии ужесточает контроль за вырубкой колхидского самшита ("бза" по-грузински) в связи с приближением православного праздника – Вербного воскресенья, говорится в заявлении ведомства. Православные в Грузии в Вербное воскресенье освящают колхидский самшит также, как и вербу. Министерство охраны окружающей среды с 2016 года проводит кампанию "Не руби дерево". Эта кампания становится особенно активной перед праздником, поскольку колхидский самшит включен в Красную книгу. Размер штрафов за вырубку самшита составит от 500 до 2 тысяч лари (от 185 долларов до 720 долларов). В случае, если ущерб окружающей среде превысит 1 тысячу лари (около 370 долларов), дело квалифицируется как уголовное. Департамент по надзору за окружающей средой призывает население не нарушать закон. В случае выявления правонарушения ведомство просит граждан обращаться по номеру горячей линии – 153. Звонок бесплатный и анонимный. Особой проблемой последние несколько лет является увядание самшита на территории Грузии. Помимо патогенного гриба, рощам колхидского самшита большую угрозу представляет инвазионный вредитель – самшитовая аллура. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Для сохранения редкого растения в Грузии Национальное лесное агентство обрабатывает биологическим препаратом территории в регионах Западной Грузии – Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Гурия и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети. Обработка биологическим препаратом в 2016 и 2017 годах уже принесла результаты: колхидский самшит начал восстанавливаться, а количество вредителей сократилось. Государство допускает реализацию самшита, выведенного только в частных рассадниках или на искусственных плантациях при наличии специальной справки, которую выдают представители органов местной власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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вербное воскресенье, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, новости, пасха