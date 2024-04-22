https://sputnik-georgia.ru/20240422/novaya-sistema-obschego-obrazovaniya-v-gruzii-podgotovlena-s-uchetom-natsionalnykh-tseley-287488188.html

Новая система общего образования в Грузии подготовлена с учетом национальных целей

Новая система общего образования в Грузии подготовлена с учетом национальных целей

Sputnik Грузия

Важно строить общее образование в нашей стране на правильных принципах, считает премьер 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T23:23+0400

2024-04-22T23:23+0400

2024-04-22T23:23+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Минобразования Грузии подготовило проект документа о национальных целях общего образования, окончательная версия которого доработана после масштабных обсуждений и максимального вовлечения членов школьного сообщества, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. На основе национальных целей общего образования будут усовершенствованы учебная программа, образовательные ресурсы и школьная среда, что обеспечит достижение поставленных перед школой целей. По его словам, в документ не вносились изменения на протяжении последних 20 лет. В основе документа лежат следующие ценности и принципы: Это одна из важнейших задач, которой будет заниматься Министерство образования и науки, подчеркнул премьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, образование в грузии