Новая система общего образования в Грузии подготовлена с учетом национальных целей
© photo: SputnikШкола на улице Асатиани
© photo: Sputnik
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Важно строить общее образование в нашей стране на правильных принципах, считает премьер
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Минобразования Грузии подготовило проект документа о национальных целях общего образования, окончательная версия которого доработана после масштабных обсуждений и максимального вовлечения членов школьного сообщества, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
На основе национальных целей общего образования будут усовершенствованы учебная программа, образовательные ресурсы и школьная среда, что обеспечит достижение поставленных перед школой целей.
"Для того, чтобы ученик был воспитан на правильных ценностях, на тех ценностях, которым нас учили веками, важно строить общее образование в нашей стране на правильных принципах, в таком случае улучшится качество образование нашей молодежи, понимание ценностей и это наша задача", – заявил Кобахидзе.
По его словам, в документ не вносились изменения на протяжении последних 20 лет.
В основе документа лежат следующие ценности и принципы:
патриотизм и национальный дух;
государственное мышление;
уважение к институту семьи;
государственный язык, история и культура;
этническое разнообразие и культурное наследие;
свободное, демократическое и мирное общество;
построение правового и социального государства;
устойчивое развитие и благополучие общества;
инклюзивность, толерантность и справедливость;
высокая гражданская сознательность;
общественная мораль, морально-этические принципы;
права, обязанности и социальная ответственность;
экологическая осведомленность;
здоровый образ жизни и физическое, эстетическое, социально-эмоциональное развитие;
аналитическое и критическое мышление;
академические знания и грамотность;
высокая культура общения;
цифровая гражданственность, креативность и восприимчивость ко всему новому.
Это одна из важнейших задач, которой будет заниматься Министерство образования и науки, подчеркнул премьер.