Нельзя смешать защиту прав с пропагандой ЛГБТ* в Грузии - Мдинарадзе
19:09 22.04.2024 (обновлено: 19:43 22.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerМамука Мдинарадзе. Съезд правящей партии "Грузинская мечта" 16 января 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
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Как отметил политик, права всех людей должны быть одинаково защищены
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Пропаганда нетрадиционного образа и защита прав человека должны быть четко разделены, и власти Грузии не допустят, чтобы их смешали друг с другом, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе в Кутаиси в ходе всенародного обсуждения конституционных поправок о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, и запрете пропаганды ЛГБТ*.
Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.
"Сегодня некоторые хотят смешать защиту прав с пропагандой. Мы этого не допустим. Напротив, мы должны хорошо понимать, это наше традиционное отношение к этому вопросу – мы должны строго и четко отделять друг от друга пропаганду нетрадиционного образа и защиту прав человека", – заявил Мдинарадзе.
По словам политика, подавляющего большинства жителей страны не волнует, кто и какой образ жизни ведет.
"Мы также должны быть непоколебимы в этой части, и ни в коем случае выбор нетрадиционного образа жизни не должен быть основой иного отношения к человеку", – подчеркнул Мдинарадзе.
Как отметил политик, права всех людей должны быть одинаково защищены.
"Но в то же время, если мы говорим о защите чьих-то прав, то мы должны быть в состоянии обеспечить защиту наших детей, наших будущих поколений, наших семейных ценностей", – добавил он.
Мдинарадзе также привел в качестве примера исследование одной из авторитетных международных организаций, которое подтвердило, что пропаганда нетрадиционного образа жизни оказывает свое влияние.
Законопроекты в деталях
Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30 статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".
Что касается проекта конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", он выглядит следующим образом:
1.На законодательном уровне могут быть упорядочены схожие с браком только такие отношения, которые предполагают связь между одним генетическим мужчиной и одной генетической женщиной в возрасте не младше 18 лет;
2.Усыновление или воспитание по доверенности несовершеннолетнего допускается только согласно Конституции и законодательству Грузии находящимися в браке супругами или гетеросексуальным лицом;
3.Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека;
4.В выданных государством или местным самоуправлением документах указывается только мужской или женский род, который соответствует их генетическим данным;
5.Аннулируется любое решение госструктуры или частного лица, которое прямо или косвенно ограничивает использование понятий, определяющих признаки пола;
6.Запрещены собрания, направленные на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;
7.Запрещено распространение произведений, программ или другого материала с таким содержанием, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;
8.Запрещено в ходе учебного процесса в государственных или частных учебных заведениях предоставление информации, направленной на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола.