https://sputnik-georgia.ru/20240422/propaganda-ili-zaschita-prav-v-gruzii-namereny-otdelit-eti-ponyatiya-v-voprose-lgbt-287485431.html

Нельзя смешать защиту прав с пропагандой ЛГБТ* в Грузии - Мдинарадзе

Нельзя смешать защиту прав с пропагандой ЛГБТ* в Грузии - Мдинарадзе

Sputnik Грузия

Как отметил политик, права всех людей должны быть одинаково защищены 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T19:09+0400

2024-04-22T19:09+0400

2024-04-22T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Пропаганда нетрадиционного образа и защита прав человека должны быть четко разделены, и власти Грузии не допустят, чтобы их смешали друг с другом, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе в Кутаиси в ходе всенародного обсуждения конституционных поправок о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, и запрете пропаганды ЛГБТ*. Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. По словам политика, подавляющего большинства жителей страны не волнует, кто и какой образ жизни ведет. "Мы также должны быть непоколебимы в этой части, и ни в коем случае выбор нетрадиционного образа жизни не должен быть основой иного отношения к человеку", – подчеркнул Мдинарадзе. Как отметил политик, права всех людей должны быть одинаково защищены. "Но в то же время, если мы говорим о защите чьих-то прав, то мы должны быть в состоянии обеспечить защиту наших детей, наших будущих поколений, наших семейных ценностей", – добавил он. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мдинарадзе также привел в качестве примера исследование одной из авторитетных международных организаций, которое подтвердило, что пропаганда нетрадиционного образа жизни оказывает свое влияние. Законопроекты в деталях Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30 статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Что касается проекта конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", он выглядит следующим образом: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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