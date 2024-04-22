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В школах Грузии готовятся теракты? Заявление СГБ

В школах Грузии готовятся теракты? Заявление СГБ

Sputnik Грузия

В СГБ сделали заявление в связи с угрозами о запланированных терактах в школах Грузии 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T09:41+0400

2024-04-22T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Контртеррористические подразделения Службы госбезопасности (СГБ) Грузии на протяжении всей ночи проводили оперативно-следственные мероприятия, в результате которых в учебных заведениях страны не были найдены какие-либо взрывные устройства или вещества, говорится в заявлении ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Оперативно-следственные мероприятия начались после того, как в телеграм-каналах стали распространяться угрозы о планируемых терактах в Грузии 22 апреля. В некоторых сообщениях даже были указаны конкретные школы и торговые центры. Эти сообщения быстро разлетелись по интернету и вызвали панику среди родителей, которые писали, что не отправят детей в школу. Ранее, в январе, аналогичные угрозы распространились в отношении батумских школ, мечетей и торговых центров. СГБ тогда также заявила, что это были ложные сообщения о терроризме. Распространяется информация о том, что это так называемые "международные сетевые игры". В последнее время в мире распространился т.н. сватинг, цель которого мобилизация силовых структур по ложным сообщениям о минировании, убийстве или захвате заложников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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