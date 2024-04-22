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В Тбилиси построят новый стадион, рассчитанный на 70 тысяч зрителей

В Тбилиси построят новый стадион, рассчитанный на 70 тысяч зрителей

Sputnik Грузия

Вероятным местом строительства станет территория около нового аэропорта в Вазиани 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T14:48+0400

2024-04-22T14:48+0400

2024-04-22T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Правительство Грузии реализует новый мегамасштабный проект строительства стадиона для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч человек, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в начале заседания правительства. Новый стадион будет "английского образца", то есть без наличия беговых дорожек между зрительскими местами и полем. Вероятным местом строительства станет территория около нового аэропорта в Вазиани. Строительство будет завершено до 2028 года. Как подчеркнул премьер, за последние годы грузинский спорт, особенно в командных видах, достиг невиданных ранее успехов. Впервые на чемпионат Европы в июне поедут грузинские футболисты, ранее в сентябре 2023 года на Кубок мира в Париж пробились грузинские регбисты, а в августе 2023 национальная баскетбольная сборная сыграла на чемпионате мира, который принимали Филиппины, Индонезия и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, вазиани, стадион, футбол, экономика