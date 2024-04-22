https://sputnik-georgia.ru/20240422/voprosy-natsionalnoy-vazhnosti--glava-parlamenta-gruzii-o-zaprete-propagandy-lgbt-287483182.html

"Вопросы национальной важности" – глава парламента Грузии о запрете пропаганды ЛГБТ*

"Вопросы национальной важности" – глава парламента Грузии о запрете пропаганды ЛГБТ*

Sputnik Грузия

Решение относительно спорного законопроекта должно быть принято до 17 мая 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T16:06+0400

2024-04-22T16:06+0400

2024-04-22T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Вопросы национального значения должны своевременно обсуждаться и решаться, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе обсуждения конституционных поправок о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, и запрете пропаганды ЛГБТ*. Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта. Аргументом была приведена необходимость защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. Сами законопроекты были внесены в парламент 3 апреля. По словам главы законодательного органа, в результате принятых в 2017 году поправок к Конституции, на сегодняшний день необходимо три четверти членов парламента для немедленного вступления в силу поправок в Конституцию. "Поэтому это самый сильный законодательный акт... Впереди нас ждет интересная дискуссия", - отметил Папуашвили. Как отметил глава парламента, опыт показывает, что тенденции, которые наблюдаются за пределами страны, через определенное время могут распространиться и на Грузию. "Поэтому мы должны определиться в этой связи с семейными ценностями, в чем заключается наша ценность, в каком русле мы хотим, чтобы двигалось наше общество", - подчеркнул Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Именно поэтому, по словам главы грузинского законодательного органа, постановлением парламента, принятым 16 апреля, была создана комиссия по всенародному рассмотрению поправок в Конституцию. Папуашвили также отметил, что комиссия всенародного обсуждения под его руководством в ближайшие дни проведут встречи и обсуждения в Амбролаури, Озургети, Батуми, Зугдиди и Местия, а в ближайшие недели они продолжится по всей стране. Публичную комиссию по рассмотрению законопроекта возглавляет председатель парламента Шалва Папуашвили. В его состав входят депутаты от правящей партии Мамука Мдинарадзе, Рати Ионатамишвили, Ираклий Шатакишвили, Мака Бочоришвили, Анри Оханашвили, Давид Матикашвили, Саломе Курасбедиани, Тенгиз Шарманашвили, депутат от "Силы народа" Созар Субари, депутат от "Европейских социалистов" Фридон Инджиа и депутат от "Для Грузии" Шалва Кереселидзе. Подготовленную против ЛГБТ*-пропаганды инициативу подписали 83 депутата большинства. В правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что они не рассчитывают на поддержку оппозиции. Без поддержки оппонентов еще при нынешнем парламенте они намерены принять поправки, защищающие семейные ценности и запрещающие пропаганду ЛГБТ*, в законы, на который нужно 76 голосов. Законопроекты в деталях Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30 статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Что касается проекта конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", он выглядит следующим образом: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, амбролаури, озургети, шалва папуашвили, мамука мдинарадзе, анри оханашвили, "сила народа"