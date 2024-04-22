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Женщины провели акцию против закона об "иноагентах" в столице Грузии – фото
Женщины провели акцию против закона об "иноагентах" в столице Грузии – фото
Sputnik Грузия
В столице Грузии на выходных прошел Женский марш "За Европу". Представители женского движения и различных организаций приняли в ней участие 22.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-22T13:35+0400
2024-04-22T13:35+0400
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В акции-шествии приняли участие около двух тысяч женщин. Они прошли с площади Первой Республики до здания парламента Грузии и там провели двухчасовой митинг.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, фото
Женщины провели акцию против закона об "иноагентах" в столице Грузии – фото
13:35 22.04.2024 (обновлено: 13:44 22.04.2024)
В столице Грузии на выходных прошел Женский марш "За Европу". Представители женского движения и различных организаций приняли в ней участие
В акции-шествии приняли участие около двух тысяч женщин. Они прошли с площади Первой Республики до здания парламента Грузии и там провели двухчасовой митинг.
© photo: Sputnik / Stringer
Участницы марша прошли по проспекту Руставели.
Участницы марша прошли по проспекту Руставели.
© photo: Sputnik / Stringer
В акции приняли участие около двух тысяч женщин.
В акции приняли участие около двух тысяч женщин.
© photo: Sputnik / Stringer
Шествие прошло под лозунгом "За Европу".
Шествие прошло под лозунгом "За Европу".
© photo: Sputnik / Stringer
Многие из участниц марша несли на своих плечах большие флаги Грузии.
Многие из участниц марша несли на своих плечах большие флаги Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Марш был направлен также против принятия закона об "иноагентах".
Марш был направлен также против принятия закона об "иноагентах".
© photo: Sputnik / Stringer
В шествии приняли участие представительницы женского движения, разных организаций и правозащитники.
В шествии приняли участие представительницы женского движения, разных организаций и правозащитники.
© photo: Sputnik / Stringer
Часть протестующих во время акции передвигалась на самокатах и велосипедах по проспекту Руставели, где было перекрыто движение.
Часть протестующих во время акции передвигалась на самокатах и велосипедах по проспекту Руставели, где было перекрыто движение.
© photo: Sputnik / Stringer
Часть участников акции пришла на нее с портретами бывшего президента Грузии
Михаила Саакашвили.
Часть участников акции пришла на нее с портретами бывшего президента Грузии
Михаила Саакашвили.
© photo: Sputnik / Stringer
Акция прошла без происшествий. Ее участницы несли в руках множество плакатов и скандировали лозунги.
Акция прошла без происшествий. Ее участницы несли в руках множество плакатов и скандировали лозунги.
© photo: Sputnik / Stringer
Акция в центре Тбилиси продлилась несколько часов.
Акция в центре Тбилиси продлилась несколько часов.
© photo: Sputnik / Stringer
В последнее время, после намерения властей принять закон об "иноагентах", акции протеста проходят в Тбилиси каждый день.
В последнее время, после намерения властей принять закон об "иноагентах", акции протеста проходят в Тбилиси каждый день.
© photo: Sputnik / Stringer
Традиционное место для акций – территория на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. Тут же проходят митинги против закона об иноагентах.
Традиционное место для акций – территория на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. Тут же проходят митинги против закона об иноагентах.