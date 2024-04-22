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Женщины провели акцию против закона об "иноагентах" в столице Грузии – фото

Женщины провели акцию против закона об "иноагентах" в столице Грузии – фото

Sputnik Грузия

В столице Грузии на выходных прошел Женский марш "За Европу". Представители женского движения и различных организаций приняли в ней участие 22.04.2024, Sputnik Грузия

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2024-04-22T13:35+0400

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акции протеста

акция против закона об иноагентах

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В акции-шествии приняли участие около двух тысяч женщин. Они прошли с площади Первой Республики до здания парламента Грузии и там провели двухчасовой митинг.

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Sputnik Грузия

фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, фото