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Женщины провели акцию против закона об "иноагентах" в столице Грузии – фото
Женщины провели акцию против закона об "иноагентах" в столице Грузии – фото
Sputnik Грузия
В столице Грузии на выходных прошел Женский марш "За Европу". Представители женского движения и различных организаций приняли в ней участие 22.04.2024, Sputnik Грузия
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В акции-шествии приняли участие около двух тысяч женщин. Они прошли с площади Первой Республики до здания парламента Грузии и там провели двухчасовой митинг.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, фото

Женщины провели акцию против закона об "иноагентах" в столице Грузии – фото

13:35 22.04.2024 (обновлено: 13:44 22.04.2024)
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В столице Грузии на выходных прошел Женский марш "За Европу". Представители женского движения и различных организаций приняли в ней участие
В акции-шествии приняли участие около двух тысяч женщин. Они прошли с площади Первой Республики до здания парламента Грузии и там провели двухчасовой митинг.
© photo: Sputnik / Stringer

Участницы марша прошли по проспекту Руставели.

Участницы марша прошли по проспекту Руставели. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участницы марша прошли по проспекту Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

В акции приняли участие около двух тысяч женщин.

В акции приняли участие около двух тысяч женщин. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В акции приняли участие около двух тысяч женщин.

© photo: Sputnik / Stringer

Шествие прошло под лозунгом "За Европу".

Шествие прошло под лозунгом &quot;За Европу&quot;. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие прошло под лозунгом "За Европу".

© photo: Sputnik / Stringer

Многие из участниц марша несли на своих плечах большие флаги Грузии.

Многие из участниц марша несли на своих плечах большие флаги Грузии. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие из участниц марша несли на своих плечах большие флаги Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Марш был направлен также против принятия закона об "иноагентах".

Марш был направлен также против принятия закона об &quot;иноагентах&quot;. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Марш был направлен также против принятия закона об "иноагентах".

© photo: Sputnik / Stringer

В шествии приняли участие представительницы женского движения, разных организаций и правозащитники.

В шествии приняли участие представительницы женского движения, разных организаций и правозащитники. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

В шествии приняли участие представительницы женского движения, разных организаций и правозащитники.

© photo: Sputnik / Stringer

Часть протестующих во время акции передвигалась на самокатах и велосипедах по проспекту Руставели, где было перекрыто движение.

Часть протестующих во время акции передвигалась на самокатах и велосипедах по проспекту Руставели, где было перекрыто движение. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Часть протестующих во время акции передвигалась на самокатах и велосипедах по проспекту Руставели, где было перекрыто движение.

© photo: Sputnik / Stringer

Часть участников акции пришла на нее с портретами бывшего президента Грузии

Михаила Саакашвили.

Часть участников акции пришла на нее с портретами бывшего президента ГрузииМихаила Саакашвили. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Часть участников акции пришла на нее с портретами бывшего президента Грузии

Михаила Саакашвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Акция прошла без происшествий. Ее участницы несли в руках множество плакатов и скандировали лозунги.

Акция прошла без происшествий. Ее участницы несли в руках множество плакатов и скандировали лозунги. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Акция прошла без происшествий. Ее участницы несли в руках множество плакатов и скандировали лозунги.

© photo: Sputnik / Stringer

Акция в центре Тбилиси продлилась несколько часов.

Акция в центре Тбилиси продлилась несколько часов. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Акция в центре Тбилиси продлилась несколько часов.

© photo: Sputnik / Stringer

В последнее время, после намерения властей принять закон об "иноагентах", акции протеста проходят в Тбилиси каждый день.

В последнее время, после намерения властей принять закон об &quot;иноагентах&quot;, акции протеста проходят в Тбилиси каждый день. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

В последнее время, после намерения властей принять закон об "иноагентах", акции протеста проходят в Тбилиси каждый день.

© photo: Sputnik / Stringer

Традиционное место для акций – территория на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. Тут же проходят митинги против закона об иноагентах.

Традиционное место для акций – территория на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. Тут же проходят митинги против закона об иноагентах. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Традиционное место для акций – территория на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. Тут же проходят митинги против закона об иноагентах.

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