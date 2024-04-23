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СВО: российские войска уверенно наступают

СВО: российские войска уверенно наступают

Sputnik Грузия

Причины военных провалов ВСУ вместе с помощью коллективного Запада анализирует военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T10:52+0400

2024-04-23T10:52+0400

2024-04-23T10:52+0400

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Группировки российских войск в зоне СВО продвигаются на запад широким фронтом, освобождают новые населенные пункты и территории. Натовские поставки вооружений и боеприпасов ведут лишь к росту украинских потерь, и угрожают катастрофой европейской экономике.Российские войска за минувшие сутки освободили населенные пункты Новомихайловка (южнее Марьинки) и Богдановка (севернее Часова Яра), ведут зачистку поселка Очеретино.Морские пехотинцы Тихоокеанского флота с тяжелыми боями зачистили Новомихайловский укрепрайон ВСУ и продвигаются к трассе Марьинка-Угледар. Выбитые украинские подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады отступили к югу, в направлении села Сладкое.Полностью перешло под контроль российских войск село Богдановка. Ожесточенные бои на северной окраине Часова Яра приближают полное освобождение этого города от бандеровцев. Киевский режим отчаянно бросает сюда резервы, опасаясь прорыва ВС России в западные области Украины.ВКС России авиабомбами калибра 500-1500 кг помогают быстрее "выносить" позиции ВСУ. Эффективно уничтожают и деморализуют противника тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", производство которых в РФ возросло на 250%. Общие потери украинской армии за сутки составили: 1 000 человек убитыми и ранеными, 15 артиллерийских гаубиц, две РСЗО, 4 единицы бронетехники, 6 полевых складов боеприпасов и ГСМ, 2 станции РЭБ.По данным Минобороны РФ, в течение суток ударная авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили украинские истребитель МиГ-29 на аэродроме "Днепр", пункт управления, РЛС обнаружения воздушных целей и РЛС кругового обзора "Пеликан", пусковую установку ЗРК С-300ПС, а также 194 БПЛА и восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". С начала СВО уничтожены: 592 самолета, 270 вертолетов, 22 289 беспилотных летательных аппаратов, 508 ЗРК, 15 816 танков и других бронемашин, 1 269 РСЗО, 9 008 артиллерийских орудий и минометов ВСУ.Leopard 2A6 и другие провалыЗападные стратеги и пропагандисты так резко сменили дискурс: "Россия должна потерпеть стратегическое поражение на поле боя" на прямо противоположный: "Россия готовится завоевать страны НАТО", что вогнали обывателей в глубокую депрессию. Между тем в России замечен поставленный ВСУ современный танк Leopard 2A6, подбитый и захваченный в качестве трофея на поле боя. Аналогичным образом ранее позорились другие натовские танки и боевые машины пехоты. На этом фоне самыми умными выглядят американцы, которые после первых потерь больше не планируют посылать на Украину свои "Абрамсы".Издание Politico предложило "взглянуть в лицо фактам": США и Европа медлят с производством себе и поставками Киеву необходимого количества вооружений, НАТО не имеет собственной армии, решительная победа России на Украине возможна до выборов американского президента. Разумеется, далее, по версии этого СМИ, "Россия восстановит свои сухопутные силы и будет готова атаковать НАТО". При том что США отдают приоритет Ближнему Востоку и Тихоокеанскому региону, только 18 из 32 членов альянса тратят (или обещают потратить) 2% ВВП на оборону. Европа просто обречена на поражение в войне с "реваншистской" Россией, которая "будет оставаться хронической угрозой миру" практически вечно. После такого вступления издание предлагает простой выход: срочные закупки Европой оружия, произведенного ВПК США.И многие европейские лидеры уже готовы поставить в очередь к краю пропасти свои страны и народы. Так, Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и этот вопрос, по словам польского президента, уже "является темой польско-американских переговоров". Европа уже лишена дешевых сибирских углеводородов и намерена всерьез заняться самоуничтожением.Большая война действительно стучится в двери США и других стран НАТО, но ее разжигает не Москва. Всему миру угрожает исключительное безрассудство Вашингтона, желающего вечно жить за чужой счет, пользоваться ресурсами большинства стран – методом открытого вооруженного грабежа или в обмен на бумагу с портретами давно умерших американских президентов.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, аналитика, в мире, украина, сша, европа, нато, вкс, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины