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Тайны подземного Парижа в фото
Тайны подземного Парижа в фото
Sputnik Грузия
Под улицами оживленного Парижа скрывается другой мир, мрачный и таинственный. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки знаменитых парижских катакомб 23.04.2024, Sputnik Грузия
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Самая таинственная и жуткая достопримечательность города огней – парижские катакомбы. Их площадь составляет порядка 11 тысяч квадратных метров. Во многих коридорах даже есть таблички с названиями улиц, проходящих на поверхности. Но это не очень помогает, там действительно можно заблудиться.
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, париж, фотография, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, париж, фотография, новости в фотографиях

Тайны подземного Парижа в фото

15:34 23.04.2024
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Под улицами оживленного Парижа скрывается другой мир, мрачный и таинственный. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки знаменитых парижских катакомб
Самая таинственная и жуткая достопримечательность города огней – парижские катакомбы. Их площадь составляет порядка 11 тысяч квадратных метров. Во многих коридорах даже есть таблички с названиями улиц, проходящих на поверхности. Но это не очень помогает, там действительно можно заблудиться.
© AFP 2024 / Miguel Medina

Скульптура и граффити в комнате под названием "Пляж" в запретных катакомбах Парижа.

Скульптура и граффити в комнате под названием &quot;Пляж&quot; в запретных катакомбах Парижа. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Скульптура и граффити в комнате под названием "Пляж" в запретных катакомбах Парижа.

© AFP 2024 / Miguel Medina

Скульптура в запретных катакомбах Парижа.

Скульптура в запретных катакомбах Парижа. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Скульптура в запретных катакомбах Парижа.

© AFP 2024 / Miguel Medina

Отверстие в канализационной крышке в запретных катакомбах Парижа.

Отверстие в канализационной крышке в запретных катакомбах Парижа. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Отверстие в канализационной крышке в запретных катакомбах Парижа.

© AFP 2024 / Miguel Medina

Вырезанная дата в запретных катакомбах Парижа.

Вырезанная дата в запретных катакомбах Парижа. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Вырезанная дата в запретных катакомбах Парижа.

© AFP 2024 / Miguel Medina

Граффити в комнате под названием "Пляж".

Граффити в комнате под названием &quot;Пляж&quot;. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Граффити в комнате под названием "Пляж".

© AFP 2024 / Miguel Medina

Посетители в комнате "Саркофаг".

Посетители в комнате &quot;Саркофаг&quot;. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Посетители в комнате "Саркофаг".

© AFP 2024 / Miguel Medina

Глаз, нарисованный на стене, и высеченный в камне замок.

Глаз, нарисованный на стене, и высеченный в камне замок. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Глаз, нарисованный на стене, и высеченный в камне замок.

© AFP 2024 / Miguel Medina

Граффити в запретных катакомбах Парижа.

Граффити в запретных катакомбах Парижа. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Граффити в запретных катакомбах Парижа.

© AFP 2024 / Miguel Medina

Каменный замок с куклами в одной из пещер запретных катакомб.

Каменный замок с куклами в одной из пещер запретных катакомб. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Каменный замок с куклами в одной из пещер запретных катакомб.

© AFP 2024 / Miguel Medina

Туристы заходят в комнату под названием "Пляж".

Туристы заходят в комнату под названием &quot;Пляж&quot;. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Туристы заходят в комнату под названием "Пляж".

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