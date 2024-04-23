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Тайны подземного Парижа в фото

Тайны подземного Парижа в фото

Sputnik Грузия

Под улицами оживленного Парижа скрывается другой мир, мрачный и таинственный. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки знаменитых парижских катакомб 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T15:34+0400

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Самая таинственная и жуткая достопримечательность города огней – парижские катакомбы. Их площадь составляет порядка 11 тысяч квадратных метров. Во многих коридорах даже есть таблички с названиями улиц, проходящих на поверхности. Но это не очень помогает, там действительно можно заблудиться.

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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, париж, фотография, новости в фотографиях