https://sputnik-georgia.ru/20240423/287501638.html
Тайны подземного Парижа в фото
Тайны подземного Парижа в фото
Sputnik Грузия
Под улицами оживленного Парижа скрывается другой мир, мрачный и таинственный. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки знаменитых парижских катакомб 23.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-23T15:34+0400
2024-04-23T15:34+0400
2024-04-23T15:34+0400
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Самая таинственная и жуткая достопримечательность города огней – парижские катакомбы. Их площадь составляет порядка 11 тысяч квадратных метров. Во многих коридорах даже есть таблички с названиями улиц, проходящих на поверхности. Но это не очень помогает, там действительно можно заблудиться.
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, париж, фотография, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, париж, фотография, новости в фотографиях
Тайны подземного Парижа в фото
Под улицами оживленного Парижа скрывается другой мир, мрачный и таинственный. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки знаменитых парижских катакомб
Самая таинственная и жуткая достопримечательность города огней – парижские катакомбы. Их площадь составляет порядка 11 тысяч квадратных метров. Во многих коридорах даже есть таблички с названиями улиц, проходящих на поверхности. Но это не очень помогает, там действительно можно заблудиться.
© AFP 2024 / Miguel Medina
Скульптура и граффити в комнате под названием "Пляж" в запретных катакомбах Парижа.
Скульптура и граффити в комнате под названием "Пляж" в запретных катакомбах Парижа.
© AFP 2024 / Miguel Medina
Скульптура в запретных катакомбах Парижа.
Скульптура в запретных катакомбах Парижа.
© AFP 2024 / Miguel Medina
Отверстие в канализационной крышке в запретных катакомбах Парижа.
Отверстие в канализационной крышке в запретных катакомбах Парижа.
© AFP 2024 / Miguel Medina
Вырезанная дата в запретных катакомбах Парижа.
Вырезанная дата в запретных катакомбах Парижа.
© AFP 2024 / Miguel Medina
Граффити в комнате под названием "Пляж".
Граффити в комнате под названием "Пляж".
© AFP 2024 / Miguel Medina
Посетители в комнате "Саркофаг".
Посетители в комнате "Саркофаг".
© AFP 2024 / Miguel Medina
Глаз, нарисованный на стене, и высеченный в камне замок.
Глаз, нарисованный на стене, и высеченный в камне замок.
© AFP 2024 / Miguel Medina
Граффити в запретных катакомбах Парижа.
Граффити в запретных катакомбах Парижа.
© AFP 2024 / Miguel Medina
Каменный замок с куклами в одной из пещер запретных катакомб.
Каменный замок с куклами в одной из пещер запретных катакомб.
© AFP 2024 / Miguel Medina
Туристы заходят в комнату под названием "Пляж".
Туристы заходят в комнату под названием "Пляж".