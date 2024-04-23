https://sputnik-georgia.ru/20240423/avstriyskiy-aviaperevozchik-svyazhet-tbilisi-s-venoy-287516903.html

Австрийский авиаперевозчик свяжет Тбилиси с Веной

Австрийский авиаперевозчик свяжет Тбилиси с Веной

Sputnik Грузия

Авиакомпания будет осуществлять прямые регулярные рейсы в Тбилиси с частотой три раза в неделю 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T22:10+0400

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авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Авиакомпания Austria Airlines со 2 мая 2024 года начинает прямые рейсы между Веной и Тбилиси, сообщает Объединение аэропортов Грузии. Переговоры с авиакомпанией и группой Lufthansa Group длились около года. Austria Airlines станет третьей авиакомпанией группы Lufthansa, которая начнет полеты в Грузии. Технические детали и дальнейшие планы, связанные с началом деятельности авиакомпании в Грузии, гендиректор Объединения Ираклий Каркашадзе обсудил в ходе встречи с руководством Austrian Airlines в рамках авиационного форума Routes Europe 2024 в Орхусе (Дания). Austrian Airlines – национальный перевозчик Австрии и крупнейшая авиакомпания страны. Была основана в 1957 году. По оценкам международных экспертов, является одной из самых безопасных авиакомпаний Европы и мира. Авиакомпания-член Star Alliance выполняет рейсы по 120 направлениям в 55 стран. В его составе 65 самолетов, большая часть из которых – самолеты типа Airbus A320. Восемнадцатый по счету ежегодный форум Routes Europe 2024 проходит в Орхусе с 22 по 24 апреля. В нем принимают участие более одной тысячи делегатов из различных стран Европы, в том числе более 450 представителей авиакомпаний, аэропортов и туризма. В ходе мероприятия пройдут встречи и презентации по всем трем международным аэропортам Грузии. Авиафорум позволяет представить важное географическое положение и туристический потенциал Грузии на мировом авиационном рынке. В рамках ROUTES EUROPE 2024 также будут обсуждаться существующие и ожидаемые вызовы в сфере воздушного транспорта. Разговор будет касаться дальнейшего развития сфер авиации и туризма, а также продвижения новых рынков. Успехи аэропортов Грузии На сегодняшний день в Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Тбилисский аэропорт – самый крупный из них. Им, впрочем как и Батумским, управляет холдинг TAV Airports. По данным Агентства гражданской авиации Грузии, аэропорты страны в 2023 году обслужили рекордное количество пассажиров – более 6 миллионов, что на 35% больше, чем в 2022 году. В прошлом году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%), приняв до 3,7 миллиона пассажиров. Всего в 2023 году в аэропортах Грузии было выполнено 26 290 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 21 280, а количество чартерных рейсов – 5 010. По сравнению с 2022 годом количество рейсов увеличилось на 23% и на 8% по сравнению с 2019 годом. По состоянию на январь 2024 года в аэропортах Грузии оперируют 43 авиакомпании, которые выполняют полеты по 89 направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, туризм, вена, агентство гражданской авиации, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии