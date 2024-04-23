https://sputnik-georgia.ru/20240423/borrel--uchastnik-politicheskikh-debatov-premer-gruzii-rezko-otvetil-predstavitelyu-es-287515229.html

Премьер Грузии: Боррель – участник политических дебатов

Премьер Грузии: Боррель – участник политических дебатов

Sputnik Грузия

Предложение партнерам сесть перед грузинским обществом и обсудить пользу и вред закона остается в силе, заявил премьер 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T18:49+0400

2024-04-23T18:49+0400

2024-04-23T19:18+0400

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законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня является участником политических дебатов по проекту закона "О прозрачности иностранного влияния", которые должны вестись внутри страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, закон "О прозрачности иностранного влияния не совместим с ценностями Европейского союза. Боррель также отметил, что Еврокомиссия планирует представить устный отчет по этому вопросу. По его словам, закон должны обсуждать политические партии в парламенте, а не кто-то извне. "Закон обсуждают политические партии в парламенте, а не кто-то извне. Пусть даже партнеры и друзья. Как происходит демократический процесс? Во всех странах так: есть парламент и есть оппозиция. И когда идет дискуссия по поводу закона, оппозиция должна соблаговолить и доказать, что закон плохой. А что происходит в этом случае, оппозиция не может доказать, что закон плохой, мы ничего не услышали", – сказал Кобахидзе. Он отметил, что предложение партнерам сесть перед грузинским обществом и обсудить пользу и вред закона остается в силе. Премьер имел в виду поддержку бывшими послами США Келли Дегнан и ЕС Карла Харцеля неправительственного сектора и протестов в Тбилиси. По словам премьер-министра, нет ничего плохого в том, что НПО раз в год будут отчитываться о финансах. "Просто раз в год НПО представляет декларацию, чтобы грузинское общество было проинформировано об источнике и целях финансирования с точки зрения расходов. Здесь просто не может быть спора. В таких условиях, когда заявления все же делаются, это означает, что кто-то не очень хочет прозрачности", – сказал Кобахидзе. По его словам, среди прочего НПО занимаются тысячами видов порочной пропаганды, включая пропаганду наркотиков. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, жозеп боррель, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах