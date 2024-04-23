https://sputnik-georgia.ru/20240423/borrel--uchastnik-politicheskikh-debatov-premer-gruzii-rezko-otvetil-predstavitelyu-es-287515229.html
Премьер Грузии: Боррель – участник политических дебатов
Премьер Грузии: Боррель – участник политических дебатов
Sputnik Грузия
Предложение партнерам сесть перед грузинским обществом и обсудить пользу и вред закона остается в силе, заявил премьер 23.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-23T18:49+0400
2024-04-23T18:49+0400
2024-04-23T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня является участником политических дебатов по проекту закона "О прозрачности иностранного влияния", которые должны вестись внутри страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, закон "О прозрачности иностранного влияния не совместим с ценностями Европейского союза. Боррель также отметил, что Еврокомиссия планирует представить устный отчет по этому вопросу. По его словам, закон должны обсуждать политические партии в парламенте, а не кто-то извне. "Закон обсуждают политические партии в парламенте, а не кто-то извне. Пусть даже партнеры и друзья. Как происходит демократический процесс? Во всех странах так: есть парламент и есть оппозиция. И когда идет дискуссия по поводу закона, оппозиция должна соблаговолить и доказать, что закон плохой. А что происходит в этом случае, оппозиция не может доказать, что закон плохой, мы ничего не услышали", – сказал Кобахидзе. Он отметил, что предложение партнерам сесть перед грузинским обществом и обсудить пользу и вред закона остается в силе. Премьер имел в виду поддержку бывшими послами США Келли Дегнан и ЕС Карла Харцеля неправительственного сектора и протестов в Тбилиси. По словам премьер-министра, нет ничего плохого в том, что НПО раз в год будут отчитываться о финансах. "Просто раз в год НПО представляет декларацию, чтобы грузинское общество было проинформировано об источнике и целях финансирования с точки зрения расходов. Здесь просто не может быть спора. В таких условиях, когда заявления все же делаются, это означает, что кто-то не очень хочет прозрачности", – сказал Кобахидзе. По его словам, среди прочего НПО занимаются тысячами видов порочной пропаганды, включая пропаганду наркотиков. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, жозеп боррель, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
политика, новости, грузия, жозеп боррель, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Премьер Грузии: Боррель – участник политических дебатов
18:49 23.04.2024 (обновлено: 19:18 23.04.2024)
Предложение партнерам сесть перед грузинским обществом и обсудить пользу и вред закона остается в силе, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня является участником политических дебатов по проекту закона "О прозрачности иностранного влияния", которые должны вестись внутри страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, закон "О прозрачности иностранного влияния не совместим с ценностями Европейского союза. Боррель также отметил, что Еврокомиссия планирует представить устный отчет по этому вопросу.
"Джозеп Боррель, не только дипломат, любой европейский политик когда делает заявление по поводу закона, который принимает парламент, автоматически включается в политические дебаты. Сегодня Джозеп Боррель включен в политические дебаты, которые должны вестись внутри страны", – сказал Кобахидзе.
По его словам, закон должны обсуждать политические партии в парламенте, а не кто-то извне.
"Закон обсуждают политические партии в парламенте, а не кто-то извне. Пусть даже партнеры и друзья. Как происходит демократический процесс? Во всех странах так: есть парламент и есть оппозиция. И когда идет дискуссия по поводу закона, оппозиция должна соблаговолить и доказать, что закон плохой. А что происходит в этом случае, оппозиция не может доказать, что закон плохой, мы ничего не услышали", – сказал Кобахидзе.
Он отметил, что предложение партнерам сесть перед грузинским обществом и обсудить пользу и вред закона остается в силе.
"Мы просто не хотим, чтобы в стране развивались те процессы, которые развивались в 2020, 2021 и 2022 годах. Как вы помните, тогда два бывших посла встали во главе очень тяжелых процессов, дважды поставили в эпицентр процессов НПО, были другие процессы", – сказал Кобахидзе.
Премьер имел в виду поддержку бывшими послами США Келли Дегнан и ЕС Карла Харцеля неправительственного сектора и протестов в Тбилиси.
По словам премьер-министра, нет ничего плохого в том, что НПО раз в год будут отчитываться о финансах.
"Просто раз в год НПО представляет декларацию, чтобы грузинское общество было проинформировано об источнике и целях финансирования с точки зрения расходов. Здесь просто не может быть спора. В таких условиях, когда заявления все же делаются, это означает, что кто-то не очень хочет прозрачности", – сказал Кобахидзе.
По его словам, среди прочего НПО занимаются тысячами видов порочной пропаганды, включая пропаганду наркотиков.
"Общество должно иметь информацию о том, кто финансирует такие неправильные действия. Конечно, при получении финансирования большая его часть идет на положительную деятельность, но у нас есть конкретные примеры того, как часть финансирования направляется на неправильные цели. Самое главное, чтобы общество получило информацию о том, где влияние правильное, а где неправильное, и на основе этого сформировало собственное мнение о донорах и финансируемых ими организациях", – сказал Кобахидзе.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.