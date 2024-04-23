https://sputnik-georgia.ru/20240423/chto-my-edim-v-pitstserii-tashir-pizza-v-tbilisi-obnaruzhili-opasnuyu-produktsiyu-287508905.html

Что мы едим: в пиццерии TASHIR PIZZA в Тбилиси обнаружили опасную продукцию

Что мы едим: в пиццерии TASHIR PIZZA в Тбилиси обнаружили опасную продукцию

Sputnik Грузия

Производство было остановлено, и предприятие было оштрафовано 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T17:46+0400

2024-04-23T17:46+0400

2024-04-23T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия обнаружили сальмонеллу в курином филе в пиццерии TASHIR PIZZA в центре Тбилиси, говорится в сообщении ведомства. Палочки сальмонеллы были обнаружены в замороженном филе производства компании "Сифуд групп Телави". После выявления сальмонеллы пиццерия поручила изъять куриное филе этой фирмы из всех филиалов и не принимать новые поставки. Информацию получили и поставщики. Палочки сальмонеллы были обнаружены во всех пробах филе компании ООО "Сифуд групп Телави". Производство было остановлено, и предприятие было оштрафовано на 1 тысячу лари (порядка 370 долларов). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сальмонелла является одной из четырех основных причин диарейных болезней во всем мире. Большинство случаев заболевания сальмонеллезом протекает в легкой форме, однако иногда сальмонеллез может представлять угрозу для жизни. Степень тяжести болезни зависит от факторов, связанных с хозяином, и от серотипа сальмонелла. Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения Salmonella, и болезнь длится от 2 до 7 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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