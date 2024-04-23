https://sputnik-georgia.ru/20240423/ekonomika-gruzii-budet-odnoy-iz-bystrorastuschikh-v-evrope-i-regione--vitse-premer-287493686.html

Экономика Грузии будет одной из быстрорастущих в Европе и регионе – вице-премьер

Экономика Грузии будет одной из быстрорастущих в Европе и регионе – вице-премьер

Sputnik Грузия

Высокая экономическая активность привела к рекордно высокому уровню занятости, заявил вице-премьер 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T09:01+0400

2024-04-23T09:01+0400

2024-04-23T09:01+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

международный валютный фонд

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Грузия станет одной из самых быстрорастущих экономик Европы и региона, с ростом ВВП выше 5% ежегодно, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на экономическом форуме в Тбилиси. Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе. По прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, а в 2023-м – 7,5%. Средний экономический рост в январе-феврале 2024 года составил 7,7%, в том числе в феврале рост составил 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Давиташвили принял участие в экономическом форуме "Вызовы экономики Грузии: геополитическая роль, инвестиции и экономический рост". В ходе выступления он рассказал о тенденциях в экономике Грузии и прогнозах их развития, отраслевых приоритетах и вызовах экономики, ходе реализации крупных инфраструктурных проектов, а также структурных реформах и вопросах сотрудничества между государством и бизнес-сектором. Выступая на форуме, глава Минэкономики также рассмотрел текущую картину инвестиционного сектора Грузии. По его информации, в прошлом году высокой инвестиционной активностью, а также высокой экономической активностью в направлении информационных технологий отличались транспорт, логистика, сфера услуг и туризм. Давиташвили подчеркнул, что высокая экономическая активность привела к рекордно высокому уровню занятости, а в прошлом году зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. По словам министра, в 2022 году объем грузов, перевезенных по "Среднему коридору", увеличился вдвое, а в 2023 году их объем увеличился примерно на 86%. Кроме того, создана дорожная карта до 2027 года, что должна делать каждая страна-участница "Среднего коридора" в плане улучшения дорожной инфраструктуры, управления и координации. "Это позволит нам снизить цены и сроки перевозок, а также повысить безопасность. Все это должно отразиться на общей долгосрочной конкурентоспособности коридора", – сказал он. Как отметил Давиташвили, благодаря своему природному расположению Грузия может сыграть очень важную роль и быть не рядовым звеном в этой цепи, а одним из ведущих. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, международный валютный фонд