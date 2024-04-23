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Евросоюз готовится к мировой войне – глава МИД Венгрии
Евросоюз готовится к мировой войне – глава МИД Венгрии
Sputnik Грузия
Сийярто подчеркнул, что до сих пор военная помощь Украине не способствовала ее успехам на фронте 23.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Европейский союз готовится к мировой войне на фоне ухудшения ситуации для Вооруженных сил Украины.Дипломат сделал заявления после заседания глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге.По его словам, заседание было похоже на "совещание военачальников в штабе", поскольку на протяжении нескольких часов "почти все говорили о том, сколько единиц какого оружия и по какому графику они готовы поставить Украине" с практически опустошенных складов.Сийярто подчеркнул, что до сих пор военная помощь Украине не способствовала ее успехам на фронте.Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже то оружие, которое необходимо для их собственной обороны. В свою очередь, глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь для Украины, "то, что осталось в наличии".В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки иностранной военной помощи Киеву ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, украина, киев, венгрия, петер сийярто, йенс столтенберг, нато, обострение ситуации вокруг украины
Евросоюз готовится к мировой войне – глава МИД Венгрии
13:03 23.04.2024 (обновлено: 13:09 23.04.2024)
Сийярто подчеркнул, что до сих пор военная помощь Украине не способствовала ее успехам на фронте
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Европейский союз готовится к мировой войне на фоне ухудшения ситуации для Вооруженных сил Украины.
Дипломат сделал заявления после заседания глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге.
"Брюссель реагирует подготовкой к мировой войне на все ухудшающуюся ситуацию на фронте для Украины", – цитирует политика РИА Новости.
По его словам, заседание было похоже на "совещание военачальников в штабе", поскольку на протяжении нескольких часов "почти все говорили о том, сколько единиц какого оружия и по какому графику они готовы поставить Украине" с практически опустошенных складов.
Сийярто подчеркнул, что до сих пор военная помощь Украине не способствовала ее успехам на фронте.
"Вопрос в том, почему, если до это стратегия не работала, сейчас она должна сработать? <...> Мы думаем, что поставка оружия ведет только к затягиванию войны и повышению риска мировой войны", – сказал он.
Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже то оружие, которое необходимо для их собственной обороны. В свою очередь, глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь для Украины, "то, что осталось в наличии".
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки иностранной военной помощи Киеву ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.