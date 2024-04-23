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Евросоюз готовится к мировой войне – глава МИД Венгрии

Евросоюз готовится к мировой войне – глава МИД Венгрии

Sputnik Грузия

Сийярто подчеркнул, что до сих пор военная помощь Украине не способствовала ее успехам на фронте 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Европейский союз готовится к мировой войне на фоне ухудшения ситуации для Вооруженных сил Украины.Дипломат сделал заявления после заседания глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге.По его словам, заседание было похоже на "совещание военачальников в штабе", поскольку на протяжении нескольких часов "почти все говорили о том, сколько единиц какого оружия и по какому графику они готовы поставить Украине" с практически опустошенных складов.Сийярто подчеркнул, что до сих пор военная помощь Украине не способствовала ее успехам на фронте.Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже то оружие, которое необходимо для их собственной обороны. В свою очередь, глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь для Украины, "то, что осталось в наличии".В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки иностранной военной помощи Киеву ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, новости, украина, киев, венгрия, петер сийярто, йенс столтенберг, нато, обострение ситуации вокруг украины