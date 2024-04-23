https://sputnik-georgia.ru/20240423/fond-ivanishvili-premiruet-gruzinskikh-futbolistov-za-uspeshnoe-vystuplenie-na-evro-2024-287504145.html

Фонд Иванишвили премирует грузинских футболистов за успешное выступление на Евро-2024

Фонд Иванишвили премирует грузинских футболистов за успешное выступление на Евро-2024

Sputnik Грузия

За выход из группы на Евро и каждую последующую победу игроки сборной Грузии будут получать по 30 миллионов лари 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T19:02+0400

2024-04-23T19:02+0400

2024-04-23T19:02+0400

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сборная грузии по футболу

фонд "карту"

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Сборная Грузии по футболу – игроки команды и тренерский штаб – в качестве награды за выход из группы B чемпионата Европы в Германии получат от фонда "Карту" 30 млн лари (более 11 млн долларов), сообщили в пресс-службе. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на континентальном первенстве по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых – 4:2. Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии. Кроме того, за каждую последующую победу сборной будет начисляться еще по 30 млн лари. Как отметили в руководстве фонда, выходом на чемпионат Европы футбольная сборная подарила каждому грузину огромную радость. Кроме того, сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро. Расписание матчей сборной Грузии: Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поручил Минэкономики обеспечить дополнительными авиарейсами и доступными ценами на авиабилеты болельщиков сборной Грузии, которые поедут на чемпионат Европы по футболу в Германию, который пройдет с 18 июня по 18 июля 2024 года. На Евро-2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, германия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, фонд "карту"