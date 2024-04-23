https://sputnik-georgia.ru/20240423/grazhdanam-ukrainy-prodlili-srok-bezvizovogo-prebyvaniya-v-gruzii-do-trekh-let-287519737.html

Гражданам Украины продлили срок безвизового пребывания в Грузии до трех лет

Гражданам Украины продлили срок безвизового пребывания в Грузии до трех лет

Sputnik Грузия

Изначально на граждан Украины распространялся срок нахождения без визы в течение года, но в 2023 году власти продлили этот срок до двух лет 23.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Граждане Украины смогут находиться без виз в Грузии три года вместо двух, говорится в постановлении правительства Грузии. Согласно постановлению "Об утверждении перечня стран, граждане которых могут без виз въезжать в Грузию", у граждан Украины есть право въезжать в Грузию и находиться без визы полные три года. Изначально на граждан Украины распространялся срок нахождения без визы в течение года. В 2023 году власти продлили этот срок до двух лет. Те граждане Украины, которые не успели обновить двухлетний срок до 24 февраля 2024 года, смогут остаться в стране еще на год без дополнительных штрафов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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