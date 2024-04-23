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Грузинские хоккеисты обыграли сборную Болгарии на чемпионате мира
Грузинские хоккеисты обыграли сборную Болгарии на чемпионате мира
Sputnik Грузия
Сборной Грузии предстоит сыграть еще четыре матча: с Новой Зеландией, Турцией, Тайванем и Бельгией 23.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею с крупным счетом обыграла сборную Болгарии в матче группы B второго дивизиона чемпионата мира (7:1). Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 во втором дивизионе проходит в двух городах: Белграде и Софии. В Белграде играют команды группы А, а в Софии – команды группы В. Завершится первенство 28 апреля. За сборную Грузию отличились хоккеисты Иван Карелин, Артем Козюлин, Артем Курбатов, Виталий Дзиов, Борис Кочкин, Оливер Оболгогиани и Иван Маров. В прошлом году сборная Грузии выступала в группе А второго дивизиона и выиграла четыре из пяти встреч, заняв второе место в группе и завоевав серебряные медали. Позже, по информации СМИ, сборную Грузии понизили до группы B за участие в команде неправомочных игроков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, болгария, хоккей, чемпионат мира по хоккею
спорт, грузия, новости, болгария, хоккей, чемпионат мира по хоккею

Грузинские хоккеисты обыграли сборную Болгарии на чемпионате мира

16:44 23.04.2024 (обновлено: 17:00 23.04.2024)
© Courtesy of Georgian Ice Hockey FederationСборная Грузии по хоккею
Сборная Грузии по хоккею - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2024
© Courtesy of Georgian Ice Hockey Federation
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Сборной Грузии предстоит сыграть еще четыре матча: с Новой Зеландией, Турцией, Тайванем и Бельгией
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею с крупным счетом обыграла сборную Болгарии в матче группы B второго дивизиона чемпионата мира (7:1).
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 во втором дивизионе проходит в двух городах: Белграде и Софии. В Белграде играют команды группы А, а в Софии – команды группы В. Завершится первенство 28 апреля.

Сборной Грузии предстоит сыграть еще четыре матча. Грузия сыграет с Новой Зеландией 23 апреля, 25 апреля – с Турцией, 27 апреля – с Тайванем, 28 апреля – с Бельгией.

За сборную Грузию отличились хоккеисты Иван Карелин, Артем Козюлин, Артем Курбатов, Виталий Дзиов, Борис Кочкин, Оливер Оболгогиани и Иван Маров.
В прошлом году сборная Грузии выступала в группе А второго дивизиона и выиграла четыре из пяти встреч, заняв второе место в группе и завоевав серебряные медали.
Позже, по информации СМИ, сборную Грузии понизили до группы B за участие в команде неправомочных игроков.
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