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Грузия и Азербайджан углубляют межпарламентские связи

Грузия и Азербайджан углубляют межпарламентские связи

Sputnik Грузия

Грузия и Азербайджан намерены максимально использовать свой потенциал в нынешней геополитической ситуации 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Стратегическую важность отношений между Грузией и Азербайджаном в ходе встречи обсудил председатель парламентского комитета экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой в Баку, говорится в сообщении парламента Грузии. Сонгулашвили возглавляет парламентскую делегацию Грузии. На встрече стороны отметили, что межпарламентское сотрудничество является одной из важных составляющих двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Грузией. Стороны договорились совместно работать над экономическими проектами, которые будут способствовать укреплению двух стран. Как заявила на встрече председатель Милли Меджлиса, грузинский и азербайджанский народы имеют общие культурные ценности, веками жили вместе в условиях дружбы и добрососедства, и отношения между странами основываются на этом прочном фундаменте. Кроме того, Сонгулашвили вместе с членами парламентской делегации обсудил двусторонние отношения и перспективы углубления сотрудничества между законодательными органами двух стран с министром экономики Азербайджана Михаилом Джабаровым и председателем комитета Милли Меджлиса по экономике Тахиром Миркишили.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля из Азербайджана в ЕС через Черное море.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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