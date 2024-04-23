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Грузия и Азербайджан углубляют межпарламентские связи
Грузия и Азербайджан углубляют межпарламентские связи
Sputnik Грузия
Грузия и Азербайджан намерены максимально использовать свой потенциал в нынешней геополитической ситуации 23.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-23T16:15+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Стратегическую важность отношений между Грузией и Азербайджаном в ходе встречи обсудил председатель парламентского комитета экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой в Баку, говорится в сообщении парламента Грузии. Сонгулашвили возглавляет парламентскую делегацию Грузии. На встрече стороны отметили, что межпарламентское сотрудничество является одной из важных составляющих двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Грузией. Стороны договорились совместно работать над экономическими проектами, которые будут способствовать укреплению двух стран. Как заявила на встрече председатель Милли Меджлиса, грузинский и азербайджанский народы имеют общие культурные ценности, веками жили вместе в условиях дружбы и добрососедства, и отношения между странами основываются на этом прочном фундаменте. Кроме того, Сонгулашвили вместе с членами парламентской делегации обсудил двусторонние отношения и перспективы углубления сотрудничества между законодательными органами двух стран с министром экономики Азербайджана Михаилом Джабаровым и председателем комитета Милли Меджлиса по экономике Тахиром Миркишили.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля из Азербайджана в ЕС через Черное море.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, азербайджан, баку, экономика
политика, грузия, новости, азербайджан, баку, экономика

Грузия и Азербайджан углубляют межпарламентские связи

16:15 23.04.2024
© Parliament of GeorgiaПредседатель парламентского комитета экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили на встрече со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой в Баку
Председатель парламентского комитета экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили на встрече со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2024
© Parliament of Georgia
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Грузия и Азербайджан намерены максимально использовать свой потенциал в нынешней геополитической ситуации
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Стратегическую важность отношений между Грузией и Азербайджаном в ходе встречи обсудил председатель парламентского комитета экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой в Баку, говорится в сообщении парламента Грузии.
Сонгулашвили возглавляет парламентскую делегацию Грузии. На встрече стороны отметили, что межпарламентское сотрудничество является одной из важных составляющих двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Грузией.

"На встрече мы говорили о стратегической важности отношений между Грузией и Азербайджаном. Было отмечено, насколько важны в сегодняшней геополитической ситуации проекты, которые предстоит совместно реализовать в регионе, в том числе развитие Среднего коридора и максимальное использование его потенциала", – заявил Сонгулашвили.

Стороны договорились совместно работать над экономическими проектами, которые будут способствовать укреплению двух стран.
Как заявила на встрече председатель Милли Меджлиса, грузинский и азербайджанский народы имеют общие культурные ценности, веками жили вместе в условиях дружбы и добрососедства, и отношения между странами основываются на этом прочном фундаменте.
Кроме того, Сонгулашвили вместе с членами парламентской делегации обсудил двусторонние отношения и перспективы углубления сотрудничества между законодательными органами двух стран с министром экономики Азербайджана Михаилом Джабаровым и председателем комитета Милли Меджлиса по экономике Тахиром Миркишили.

"Мы говорили о важности Cреднего коридора на фоне увеличения грузоперевозок и выразили готовность поддержать эффективное функционирование указанного коридора. Следует отметить, что благодаря нашему стратегическому расположению мы имеем возможность соединить важные экономические регионы, предложить заинтересованным сторонам выход на глобальные рынки", – сказал Сонгулашвили.

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля из Азербайджана в ЕС через Черное море.
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