Грузия и Азербайджан углубляют межпарламентские связи
© Parliament of GeorgiaПредседатель парламентского комитета экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили на встрече со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой в Баку
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Грузия и Азербайджан намерены максимально использовать свой потенциал в нынешней геополитической ситуации
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Стратегическую важность отношений между Грузией и Азербайджаном в ходе встречи обсудил председатель парламентского комитета экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой в Баку, говорится в сообщении парламента Грузии.
Сонгулашвили возглавляет парламентскую делегацию Грузии. На встрече стороны отметили, что межпарламентское сотрудничество является одной из важных составляющих двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Грузией.
"На встрече мы говорили о стратегической важности отношений между Грузией и Азербайджаном. Было отмечено, насколько важны в сегодняшней геополитической ситуации проекты, которые предстоит совместно реализовать в регионе, в том числе развитие Среднего коридора и максимальное использование его потенциала", – заявил Сонгулашвили.
Стороны договорились совместно работать над экономическими проектами, которые будут способствовать укреплению двух стран.
Как заявила на встрече председатель Милли Меджлиса, грузинский и азербайджанский народы имеют общие культурные ценности, веками жили вместе в условиях дружбы и добрососедства, и отношения между странами основываются на этом прочном фундаменте.
Кроме того, Сонгулашвили вместе с членами парламентской делегации обсудил двусторонние отношения и перспективы углубления сотрудничества между законодательными органами двух стран с министром экономики Азербайджана Михаилом Джабаровым и председателем комитета Милли Меджлиса по экономике Тахиром Миркишили.
"Мы говорили о важности Cреднего коридора на фоне увеличения грузоперевозок и выразили готовность поддержать эффективное функционирование указанного коридора. Следует отметить, что благодаря нашему стратегическому расположению мы имеем возможность соединить важные экономические регионы, предложить заинтересованным сторонам выход на глобальные рынки", – сказал Сонгулашвили.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля из Азербайджана в ЕС через Черное море.