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Грузия приветствует договоренность между Арменией и Азербайджаном по границе
Грузия приветствует договоренность между Арменией и Азербайджаном по границе
Sputnik Грузия
Жители приграничных сел Тавуша проводят акции протеста на межгосударственной дороге Армения-Грузия 23.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Грузия приветствует достигнутую между Арменией и Азербайджаном договоренность о начале процесса делимитации границы, говорится в сообщении грузинского МИД в соцсети X.Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.Недовольные договоренностями Еревана и Баку жители приграничных сел Тавуша проводят акции протеста на межгосударственной дороге Армения-Грузия, перекрыв пути к КПП "Баграташен" и "Бавра", сообщает Sputnik Армения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, армения, азербайджан
Грузия приветствует договоренность между Арменией и Азербайджаном по границе
01:53 23.04.2024 (обновлено: 01:54 23.04.2024)
Жители приграничных сел Тавуша проводят акции протеста на межгосударственной дороге Армения-Грузия
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Грузия приветствует достигнутую между Арменией и Азербайджаном договоренность о начале процесса делимитации границы, говорится в сообщении грузинского МИД в соцсети X.
Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.
"Грузия заинтересована в обеспечении долгосрочного мира в регионе и еще раз подтверждает свою решительную готовность внести лепту в процессе восстановления мира и доверия между двумя соседями", - говорится в заявлении.
Недовольные договоренностями Еревана и Баку жители приграничных сел Тавуша проводят акции протеста на межгосударственной дороге Армения-Грузия, перекрыв пути к КПП "Баграташен" и "Бавра", сообщает Sputnik Армения.