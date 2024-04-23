https://sputnik-georgia.ru/20240423/gruziya-privetstvuet-dogovorennost-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-po-granitse-287493420.html

Грузия приветствует договоренность между Арменией и Азербайджаном по границе

Грузия приветствует договоренность между Арменией и Азербайджаном по границе

Sputnik Грузия

Жители приграничных сел Тавуша проводят акции протеста на межгосударственной дороге Армения-Грузия 23.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Грузия приветствует достигнутую между Арменией и Азербайджаном договоренность о начале процесса делимитации границы, говорится в сообщении грузинского МИД в соцсети X.Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.Недовольные договоренностями Еревана и Баку жители приграничных сел Тавуша проводят акции протеста на межгосударственной дороге Армения-Грузия, перекрыв пути к КПП "Баграташен" и "Бавра", сообщает Sputnik Армения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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