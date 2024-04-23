Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240423/gruziya-prolozhila-samyy-dlinnyy-tonnel-k-granitse-s-rossiey-287500085.html
Грузия проложила самый длинный тоннель к границе с Россией
Грузия проложила самый длинный тоннель к границе с Россией
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Прокладка девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы, ТПП "Казбеги" - "Верхний... 23.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-23T14:10+0400
2024-04-23T15:43+0400
грузия
экономика
новости
европейский банк реконструкции и развития
тбилиси
россия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259872654_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_7df4a28d36bcde6ab0113d0424e66ca9.jpg
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Прокладка девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", завершена.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на т. н. Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит перевозчикам больше не застревать днями в пути к ТПП "Верхний Ларс".На церемонии открытия, которая начинается в настоящее время, присутствуют премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.Крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом стал одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (туннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта.В целом в рамках проекта Квешети-Коби строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей. В 2019 году проект новой дороги был утвержден, в сентябре 2020 года началось строительство.Преимущества проекта Азиатский банк развития вместе с Европейским банком реконструкции и развития является финансовым партнером Грузии в осуществлении этого проекта. Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда лари.Благодаря новой дороге жители порядка 10 сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Дорога больше не будет закрываться, а жителям села будут доступны все необходимые услуги.Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона.На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше) и движение часто запрещено из-за лавинной опасности, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут.Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259872654_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_1a856d85c0318f303d0d0536b7ce6114.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, европейский банк реконструкции и развития, тбилиси, россия
грузия, экономика, новости, европейский банк реконструкции и развития, тбилиси, россия

Грузия проложила самый длинный тоннель к границе с Россией

14:10 23.04.2024 (обновлено: 15:43 23.04.2024)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliСтроительство тоннеля Коби-Квешети
Строительство тоннеля Коби-Квешети - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2024
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Прокладка девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", завершена.

Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на т. н. Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит перевозчикам больше не застревать днями в пути к ТПП "Верхний Ларс".
На церемонии открытия, которая начинается в настоящее время, присутствуют премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

"Новая 23-километровая дорога, включающая пять тоннелей, позволит значительно повысить стандарты безопасности дорожного движения, обеспечить безопасное и комфортное передвижение как населения нашей страны, так и гостей", – заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом стал одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (туннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта.
В целом в рамках проекта Квешети-Коби строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей. В 2019 году проект новой дороги был утвержден, в сентябре 2020 года началось строительство.

Преимущества проекта

Азиатский банк развития вместе с Европейским банком реконструкции и развития является финансовым партнером Грузии в осуществлении этого проекта. Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда лари.

Благодаря новой дороге жители порядка 10 сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Дорога больше не будет закрываться, а жителям села будут доступны все необходимые услуги.

Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона.

На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше) и движение часто запрещено из-за лавинной опасности, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут.

Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0