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Грузия проложила самый длинный тоннель к границе с Россией

Грузия проложила самый длинный тоннель к границе с Россией

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Прокладка девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы, ТПП "Казбеги" - "Верхний... 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T14:10+0400

2024-04-23T14:10+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Прокладка девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", завершена.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на т. н. Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит перевозчикам больше не застревать днями в пути к ТПП "Верхний Ларс".На церемонии открытия, которая начинается в настоящее время, присутствуют премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.Крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом стал одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (туннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта.В целом в рамках проекта Квешети-Коби строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей. В 2019 году проект новой дороги был утвержден, в сентябре 2020 года началось строительство.Преимущества проекта Азиатский банк развития вместе с Европейским банком реконструкции и развития является финансовым партнером Грузии в осуществлении этого проекта. Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда лари.Благодаря новой дороге жители порядка 10 сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Дорога больше не будет закрываться, а жителям села будут доступны все необходимые услуги.Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона.На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше) и движение часто запрещено из-за лавинной опасности, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут.Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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