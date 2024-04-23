https://sputnik-georgia.ru/20240423/istoricheskiy-moment--premer-gruzii-o-prokladke-samogo-dlinnogo-tonnelya-k-granitse-s-rf-287516018.html

Уникальное сооружение – самый длинный в Грузии тоннель ведет в сторону России

Уникальное сооружение – самый длинный в Грузии тоннель ведет в сторону России

Sputnik Грузия

Это один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T18:37+0400

2024-04-23T18:37+0400

2024-04-23T19:51+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

ираклий карселадзе

европейский банк реконструкции и развития

россия

верхний ларс

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/17/287515844_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_49c747ad78b0507cab057ec23f7e29d5.jpg

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Завершение прокладки девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы, ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс", является историческим моментом, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на торжественной церемонии по случаю окончания бурения. Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, который в общей сложности несколько месяцев в году приходилось закрывать из-за опасность схода лавин. Строительство тоннеля на т. н. Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит перевозчикам больше не застревать днями в пути к ТПП "Верхний Ларс". "Мы являемся свидетелями исторического момента. Уникальный тоннель Квешети-Коби пробит. Сегодня исторический день для развития дорожной инфраструктуры, можно с уверенностью сказать: сегодня мы празднуем прокладку самого длинного, протяженностью 9 км, непрерывного автомобильного тоннеля в Грузии", – заявил Кобахидзе. Крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом стал одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (Tunnel Boring Machine, тоннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта, что значительно снижает воздействие на окружающую среду и обеспечивает экологическую устойчивость. По словам премьера, речь идет о районах Душети, Казбеги и Степанцминда. Кроме того, Кобахидзе отметил, что проект важен с социальной точки зрения для населения близлежащих деревень. С успешным завершением прокладки длиннейшего в Грузии тоннеля поздравил и министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. По его словам, благодаря проекту дорога больше не будет закрываться ни на один день. "Поздравляю всех с этим важным днем, результатом неустанной работы и огромных усилий. Мы уже можем сказать, что эта дорога больше не будет закрыта ни на один день и между нашими муниципалитетами всегда будет существовать физическая связь. Благодаря новой дороге население до 10 сел ущелья Хада будет поддерживать связь с внешним миром зимой и у жителей будет доступ ко всем необходимым услугам", – заявил Карселадзе.В мероприятии также участвовали министр финансов Лаша Хуцишвили, представители Департамента автомобильных дорог и международных финансовых институтов.В целом в рамках проекта Квешети-Коби строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей. В 2019 году проект новой дороги был утвержден. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству. Преимущества проекта Азиатский банк развития вместе с Европейским банком реконструкции и развития является финансовым партнером Грузии в осуществлении этого проекта. Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда лари. Благодаря новой дороге жители порядка 10 сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Дорога больше не будет закрываться, а жителям села будут доступны все необходимые услуги. Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона. На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше) и движение часто запрещено из-за опасности схода лавины, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, ираклий карселадзе, европейский банк реконструкции и развития, россия, верхний ларс