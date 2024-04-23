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Китай ответил на критику США из-за отношений с Россией

Китай ответил на критику США из-за отношений с Россией

Sputnik Грузия

Пекин обвинил Вашингтон в лицемерии и безответственности 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь назвал лицемерием позицию США, при которой Вашингтон критикует нормальные отношения РФ и Китая, но при этом предоставляет проект помощи Украине.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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