https://sputnik-georgia.ru/20240423/kriticheskie-smi-izvinilis-za-dezinformatsiyu-ob-imuschestve-spikera-parlamenta-gruzii-287496097.html
"Критические СМИ" извинились за дезинформацию об имуществе спикера парламента Грузии
"Критические СМИ" извинились за дезинформацию об имуществе спикера парламента Грузии
Sputnik Грузия
Главу парламента интересует, кто финансирует СМИ, распространяющие дезинформацию 23.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-23T13:21+0400
2024-04-23T13:21+0400
2024-04-23T13:28+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Интернет-издания "Нетгазети" и "Батумелеби" извинились перед читателям за опубликованную дезинформацию о якобы покупке нескольких десятков гектаров земли спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили за символическую цену – один лари, говорится в заявлении СМИ.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее СМИ сообщили, государство за один лари продало спикеру парламента земельные участки площадью 10 га в селе Вакири и 20 га в туристическом городе Сигнаги. Как утверждали СМИ, это данные Публичного реестра за 2020 год. По словам редакции, для изданий всегда было главным – соответствовать стандартам журналистской этики. О том, что опубликованная изданиями новость является абсолютной ложью еще накануне заявил Шалва Папуашвили. Как отметил спикер парламента, в отсутствии закона "О прозрачности иностранного финансирования" сложено проверить, кто спонсирует эти издания. Спикер парламента пообещал обратиться в посольства, которые стоят за финансированием этих СМИ, и выразил надежду, что они обеспокоятся случившимся. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", который предусматривает обеспечение прозрачности СМИ и НПО. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.Дата второго чтения пока не озвучена. Окончательно в трех чтениях проект будет предположительно принят 17 мая.Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:Иностранная сила – это:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, национальное агентство публичного реестра
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, национальное агентство публичного реестра
"Критические СМИ" извинились за дезинформацию об имуществе спикера парламента Грузии
13:21 23.04.2024 (обновлено: 13:28 23.04.2024)
Главу парламента интересует, кто финансирует СМИ, распространяющие дезинформацию
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Интернет-издания "Нетгазети" и "Батумелеби" извинились перед читателям за опубликованную дезинформацию о якобы покупке нескольких десятков гектаров земли спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили за символическую цену – один лари, говорится в заявлении СМИ.
Ранее СМИ сообщили, государство за один лари продало спикеру парламента земельные участки площадью 10 га в селе Вакири и 20 га в туристическом городе Сигнаги. Как утверждали СМИ, это данные Публичного реестра за 2020 год.
"Никто больше нас не переживает из-за этой ошибки, которую мы совершили, но из-за сложившейся ситуации и давления, под которым мы постоянно находились в течение последних нескольких недель, мы допустили ошибку, за которую еще раз приносим извинения нашим читателям", – говорится в заявлении.
По словам редакции, для изданий всегда было главным – соответствовать стандартам журналистской этики.
"Поэтому вы сейчас читаете этот текст", – отметили в редакции.
О том, что опубликованная изданиями новость является абсолютной ложью еще накануне заявил Шалва Папуашвили.
"Эта информация, распространенная "Нетгазети" и "Батумелеби", конечно же является абсолютной ложью. Это печально, но такова реальность "критических СМИ", как их называют доноры. Их цель – дать радикальным группам повод для скоординированной атаки", – заявил Папуашвили.
Как отметил спикер парламента, в отсутствии закона "О прозрачности иностранного финансирования" сложено проверить, кто спонсирует эти издания.
"Однако опыт показывает нам, что подобная дезинформация финансируется "Американским национальным фондом за демократию" и "Европейским фондом за демократию", – подчеркнул Папуашвили.
Спикер парламента пообещал обратиться в посольства, которые стоят за финансированием этих СМИ, и выразил надежду, что они обеспокоятся случившимся.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", который предусматривает обеспечение прозрачности СМИ и НПО.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Дата второго чтения пока не озвучена. Окончательно в трех чтениях проект будет предположительно принят 17 мая.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.