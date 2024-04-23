https://sputnik-georgia.ru/20240423/kriticheskie-smi-izvinilis-za-dezinformatsiyu-ob-imuschestve-spikera-parlamenta-gruzii-287496097.html

"Критические СМИ" извинились за дезинформацию об имуществе спикера парламента Грузии

"Критические СМИ" извинились за дезинформацию об имуществе спикера парламента Грузии

Sputnik Грузия

Главу парламента интересует, кто финансирует СМИ, распространяющие дезинформацию 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T13:21+0400

2024-04-23T13:21+0400

2024-04-23T13:28+0400

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шалва папуашвили

национальное агентство публичного реестра

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282965823_0:169:2048:1322_1920x0_80_0_0_7b190540d70d6f7c5b6c1a2ca5869d46.jpg

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Интернет-издания "Нетгазети" и "Батумелеби" извинились перед читателям за опубликованную дезинформацию о якобы покупке нескольких десятков гектаров земли спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили за символическую цену – один лари, говорится в заявлении СМИ.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее СМИ сообщили, государство за один лари продало спикеру парламента земельные участки площадью 10 га в селе Вакири и 20 га в туристическом городе Сигнаги. Как утверждали СМИ, это данные Публичного реестра за 2020 год. По словам редакции, для изданий всегда было главным – соответствовать стандартам журналистской этики. О том, что опубликованная изданиями новость является абсолютной ложью еще накануне заявил Шалва Папуашвили. Как отметил спикер парламента, в отсутствии закона "О прозрачности иностранного финансирования" сложено проверить, кто спонсирует эти издания. Спикер парламента пообещал обратиться в посольства, которые стоят за финансированием этих СМИ, и выразил надежду, что они обеспокоятся случившимся. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", который предусматривает обеспечение прозрачности СМИ и НПО. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.Дата второго чтения пока не озвучена. Окончательно в трех чтениях проект будет предположительно принят 17 мая.Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:Иностранная сила – это:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, национальное агентство публичного реестра