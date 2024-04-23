https://sputnik-georgia.ru/20240423/lidery-gruzinskoy-mechty-protiv-nasilnogo-privlecheniya-lyudey-na-aktsiyu-29-aprelyao-287505412.html

Лидеры "Грузинской мечты" против насильного привлечения людей на акцию 29 апреля

Лидеры "Грузинской мечты" против насильного привлечения людей на акцию 29 апреля

Sputnik Грузия

Правящая партия анонсировала акцию своих сторонников 29 апреля у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния" 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T16:13+0400

2024-04-23T16:13+0400

2024-04-23T16:28+0400

политика

грузия

новости

мамука мдинарадзе

михаил саакашвили

аслан абашидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/11/251750217_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_89a22050d1cd70d94e45bf9d44b8ee65.jpg

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Ни один человек, будь он госслужащий или нет, не примет участия в акции в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния", организованной правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", против своей воли, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников 29 апреля – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. Исполнительный секретарь призвал оппозицию и "критические" СМИ с уважением относиться к госслужащим, которые примут участие в акции. "Эти люди – госслужащие, педагоги, молодежь, студенты, пенсионеры – поддержат национальную политику "Родина, язык, вера". Это будет четким посылом грузинского народа", – подчеркнул Мдинарадзе. В то же время исполнительный секретарь правящей партии отметил, что после анонсирования акции противники "Грузинской мечты" стали проводить параллели с акциями бывшего председателя правительства АР Аджарии Аслана Абашидзе, экс-президентов Грузии Эдуарда Шеварнадзе и Михаила Саакашвили. По словам Мдинарадзе, в отличие от вышеперечисленных политиков и их партий, "Грузинская мечта" проводит акцию находясь на пике рейтинга, о чем свидетельствуют все соцопросы. "У нас рейтинг выше 60%, и насколько глупо и неуместно это сравнение, понимаете? Поэтому поймите, что правительства Аслана Абашидзе, Шеварднадзе и Саакашвили были в большой фрустрации, а мы находимся 12-й год у власти в условиях самого высокого рейтинга. Эта разница существенна", – сказал Мдинарадзе. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, михаил саакашвили, аслан абашидзе, грузинская мечта - демократическая грузия