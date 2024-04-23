https://sputnik-georgia.ru/20240423/nazvana-kompaniya-po-proektirovaniyu-novogo-terminala-aeroporta-v-vysokogornoy-mestia-287492350.html

Названа компания по проектированию нового терминала аэропорта в высокогорной Местиа

Названа компания по проектированию нового терминала аэропорта в высокогорной Местиа

Sputnik Грузия

Необходимо развивать инфраструктуру, чтобы создать в Грузии максимальные условия для туристов, заявил премьер 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T20:04+0400

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регион самегрело-земо сванети

аэропорт

местия

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Выявлена компания, представившая лучший проект строительства нового терминала аэропорта Местиа имени царицы Тамар в высокогорной Сванетии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Объединение аэропортов Грузии объявило конкурс на проектирование нового терминала аэропорта Местиа 13 февраля. На приобретение полной проектной документации нового терминала конкурс был объявлен через единую электронную систему государственных закупок. По его словам, Сванети является одним из наиболее привлекательных туристических регионов, поэтому новый терминал будет способствовать дальнейшему увеличению количества туристов в высокогорном регионе, а также будет способствовать развитию региона в целом, повышению уровня благосостояния местного населения. Кобахидзе отметил, что в терминале будут предусмотрены объекты питания, торговые пространства, все соответствующие услуги. Строительство нового терминала будет осуществлено при участии министерства экономики. По словам премьера, правительство продолжит активнее работать над развитием туристического потенциала страны. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 1,3 миллиона. Страна восстановила показатели 2019 года на 80,4%. Из общего числа визитов 938,6 тысячи были туристическими, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года, и на 6,4% больше, чем в январе-марте 2019 года. Новый терминал в Местиа Согласно техническому заданию объявленного Объединением аэропортов Грузии конкурса на проектирование нового терминала, примерная общая площадь терминала должна составлять 800-900 м2 и быть рассчитана на единовременное обслуживание 100 пассажиров. Также планируется благоустроить территорию вокруг терминала на площади около 5 тысяч м2, где должна расположиться парковка на 30 автомобилей. Проект должен быть подготовлен не позднее чем через пять месяцев после подписания договора, что включает и срок подачи экспертного заключения. Аэропорт Местиа находится в высокогорном регионе Самегрело – Земо Сванети. Строительство аэропорта было завершено 24 декабря 2010 года. В зимний период аэропорт принимает одномоторные самолеты и небольшие пассажирские самолеты на 18 человек. В летний период аэропорт может вместить до 50 человек. Аэропорт Местиа попал в список 10 самых необычных аэропортов мира. Архитекторы сайта Novate добавили аэропорт Местиа в список необычных аэропортов мира и назвали "маленьким грузинским чудом". Регулярные рейсы в направлении Местиа и обратно выполняются из международных аэропортов Натахтари и Кутаиси. Полеты в Местиа выполняются по визуальным правилам и зависят от погоды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

регион самегрело-земо сванети

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грузия, новости, экономика, туризм, ираклий кобахидзе, регион самегрело-земо сванети, аэропорт, местия