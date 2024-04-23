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Онуфриенко: новая помощь Украине от США и удар по харьковской телевышке
Онуфриенко: новая помощь Украине от США и удар по харьковской телевышке
Sputnik Грузия
Поможет ли Украина новый пакет помощи от США? Почему американцы и европейцы не смогут восстановить украинскую систему ПВО? 23.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-23T13:04+0400
2024-04-23T13:04+0400
2024-04-23T13:04+0400
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Зачем Россия ударила по телевышке в Харькове? Почему Россия больше не будет останавливать боевые действия на время переговоров? Обо всем этом мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко. Смотрите интервью на канале "Sputnik на русском".
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мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, сша, харьков, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, сша, харьков, видео
Онуфриенко: новая помощь Украине от США и удар по харьковской телевышке
Поможет ли Украина новый пакет помощи от США? Почему американцы и европейцы не смогут восстановить украинскую систему ПВО?
Зачем Россия ударила по телевышке в Харькове? Почему Россия больше не будет останавливать боевые действия на время переговоров?
Обо всем этом мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко. Смотрите интервью на канале "Sputnik на русском".