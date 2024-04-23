https://sputnik-georgia.ru/20240423/onufrienko-novaya-pomosch-ukraine-ot-ssha-i-udar-po-kharkovskoy-televyshke-287498058.html

Онуфриенко: новая помощь Украине от США и удар по харьковской телевышке

Онуфриенко: новая помощь Украине от США и удар по харьковской телевышке

Sputnik Грузия

Поможет ли Украина новый пакет помощи от США? Почему американцы и европейцы не смогут восстановить украинскую систему ПВО? 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T13:04+0400

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Зачем Россия ударила по телевышке в Харькове? Почему Россия больше не будет останавливать боевые действия на время переговоров? Обо всем этом мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко. Смотрите интервью на канале "Sputnik на русском".

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, сша, харьков, видео