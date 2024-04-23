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Пасха 2024: назначены дополнительные поезда из Тбилиси в Батуми и Поти

Пасха 2024: назначены дополнительные поезда из Тбилиси в Батуми и Поти

Sputnik Грузия

В Грузии пасхальные выходные – одни из самых длительных, они начинаются в Страстную пятницу и длятся до вторника 23.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Грузинская железная дорога добавит дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми и Тбилиси-Поти в период пасхальных выходных. Дополнительный поезд будет выезжать из Тбилиси в 10:25, а из Батуми – в 17:20 по тбилисскому времени 2, 3, 4 и 6 мая. Еще один поезд будет ехать в 00:30 в Батуми, в 00:15 – в Тбилиси с 1 по 6 мая включительно. Также будет запущен дополнительный рейс в Поти, который будет отъезжать в 08:40 из Тбилиси и в 16:10 из Поти. В Грузии пасхальные выходные – одни из самых длительных, они начинаются в Страстную пятницу и длятся до вторника. Во время выходных не работает основная часть госучреждений, банки и образовательные учреждения. По традиции выходцы из регионов на пасхальные праздники едут в свои дома из крупных городов, где работают.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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