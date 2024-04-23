https://sputnik-georgia.ru/20240423/pochemu-gruzii-nelzya-to-chto-mozhno-es-lider-gruzinskoy-mechty-rezko-otvetil-na-kritiku-287503704.html

Почему Грузии нельзя то, что можно ЕС? Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику

Почему Грузии нельзя то, что можно ЕС? Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику

Sputnik Грузия

Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США и других стран Запада 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T15:35+0400

2024-04-23T15:35+0400

2024-04-23T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Люди, критикующие власти Грузии, сначала должны ответить на вопрос, почему Грузии нельзя то, что в более жесткой форме можно ЕС, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", комментируя заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. После встречи в Люксембурге, на которой обсуждалась ситуация в Грузии, Боррель заявил, что главы МИД ЕС выразили обеспокоенность по поводу закона "О прозрачности иностранного влияния". Он отметил, что этот законопроект не соответствует основным нормам и принципам ЕС. В нем также указано, что окончательное принятие закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Что касается обещания о том, что власти не вернутся к рассмотрению законопроекта, то, по словам Мдинарадзе, обещание не может оставаться в силе в условиях, когда неправительственный сектор становится все более непрозрачным. "Мой долг перед Грузией и грузинским народом – действовать по-другому. Снова инициировать закон и снова дать ход этому вопросу", – подчеркнул Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, люксембург, франция, грузинская мечта - демократическая грузия, жозеп боррель, оон, законопроект об иноагентах