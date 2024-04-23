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Премьер Грузии примет участие в конференции консерваторов в Будапеште
Премьер Грузии примет участие в конференции консерваторов в Будапеште
Sputnik Грузия
Главный спикер конференции – премьер Венгрии Виктор Орбан 23.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-23T11:55+0400
2024-04-23T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией посетит Венгрию 24-25 апреля, где примет участие в церемонии открытия Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC), сообщили организаторы мероприятия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Основанная в 1970-х годах, CPAC стала ежегодным объединением американских консерваторов. Первая европейская конференция была организована Центром по фундаментальным правам в столице Венгрии в 2022 году. Уже на следующий год среди главных спикеров мероприятия был на тот момент премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. В рамках конференции пройдут панельные дискуссии на темы "Спасайте Запад, защищайте границы", "Суверенитете жив, глобализм умирает". Как и в прошлом году главный спикер мероприятия – премьер Венгрии Виктор Орбан. В составе грузинской делегации в Будапешт также отправится министр иностранных дел Илия Дарчиашвили. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, виктор орбан, будапешт
Премьер Грузии примет участие в конференции консерваторов в Будапеште
11:55 23.04.2024 (обновлено: 13:28 23.04.2024)
Главный спикер конференции – премьер Венгрии Виктор Орбан
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией посетит Венгрию 24-25 апреля, где примет участие в церемонии открытия Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC), сообщили организаторы мероприятия.
Основанная в 1970-х годах, CPAC стала ежегодным объединением американских консерваторов. Первая европейская конференция была организована Центром по фундаментальным правам в столице Венгрии в 2022 году. Уже на следующий год среди главных спикеров мероприятия был на тот момент премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
В рамках конференции пройдут панельные дискуссии на темы "Спасайте Запад, защищайте границы", "Суверенитете жив, глобализм умирает". Как и в прошлом году главный спикер мероприятия – премьер Венгрии Виктор Орбан.
В составе грузинской делегации в Будапешт также отправится министр иностранных дел Илия Дарчиашвили.
Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".