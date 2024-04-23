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Продавали фальшивые водительские права: в Грузии задержали четырех человек
Продавали фальшивые водительские права: в Грузии задержали четырех человек
Sputnik Грузия
Обвиняемым грозит до шести лет тюремного заключения 23.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-23T18:18+0400
2024-04-23T18:18+0400
2024-04-23T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии задержала четырех жителей страны за подделку водительских прав в регионе Самцхе-Джавахети, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, обвиняемые вместе с сообщниками изготовили поддельные права на вождение автомобиля и справку о выдаче этих прав и продали их за 500 долларов. Кроме того, у задержанных были изъяты еще два фальшивых водительских удостоверения и техника для их изготовления. Следствие по делу продолжается. Обвиняемым грозит от трех до шести лет за неоднократное незаконное изготовление и сбыт поддельных документов, печатей, штампов или бланков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, самцхе-джавахети, преступность в грузии
грузия, новости, происшествия, самцхе-джавахети, преступность в грузии
Продавали фальшивые водительские права: в Грузии задержали четырех человек
Обвиняемым грозит до шести лет тюремного заключения
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии задержала четырех жителей страны за подделку водительских прав в регионе Самцхе-Джавахети, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным
следствия, обвиняемые вместе с сообщниками изготовили поддельные права на вождение автомобиля и справку о выдаче этих прав и продали их за 500 долларов.
Кроме того, у задержанных были изъяты еще два фальшивых водительских удостоверения и техника для их изготовления.
Следствие по делу продолжается. Обвиняемым грозит от трех до шести лет за неоднократное незаконное изготовление и сбыт поддельных документов, печатей, штампов или бланков.