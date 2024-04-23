https://sputnik-georgia.ru/20240423/stareyshemu-gossluzhaschemu-v-gruzii-ispolnilos-100-let-287496794.html

Старейшему госслужащему в Грузии исполнилось 100 лет

Старейшему госслужащему в Грузии исполнилось 100 лет

Sputnik Грузия

Доктор медицинских наук, профессор Реваз Капанадзе уже более семи десятилетий работает на госслужбе 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T17:15+0400

2024-04-23T17:15+0400

2024-04-23T17:15+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/17/287496452_0:151:2048:1303_1920x0_80_0_0_18d4599daae9747d39e807af5822eca0.jpg

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил со 100-летним юбилеем госслужащего Реваза Капанадзе, который проработал в Национальном бюро судебной экспертизы 76 лет, сообщает пресс-служба правительства. В связи с юбилейной датой глава грузинского правительства посетил именинника на работе, пожелал ему здоровья и поблагодарил за многолетнюю работу на государственной службе. Доктор медицинских наук, профессор Реваз Капанадзе уже более семи десятилетий работает в этой профессии на должности эксперта отдела гистологической экспертизы департамента медицинской экспертизы Национального бюро судебной экспертизы. На протяжении десятилетий он активно работал в педагогической и научно-исследовательской сфере. Он воспитал не одно поколение профессионалов. С его именем связано более 200 научных трудов и учебников. Он был научным руководителем более 15 кандидатских и более 10 докторских диссертаций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе