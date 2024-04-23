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Старейшему госслужащему в Грузии исполнилось 100 лет
Старейшему госслужащему в Грузии исполнилось 100 лет
Sputnik Грузия
Доктор медицинских наук, профессор Реваз Капанадзе уже более семи десятилетий работает на госслужбе 23.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-23T17:15+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил со 100-летним юбилеем госслужащего Реваза Капанадзе, который проработал в Национальном бюро судебной экспертизы 76 лет, сообщает пресс-служба правительства. В связи с юбилейной датой глава грузинского правительства посетил именинника на работе, пожелал ему здоровья и поблагодарил за многолетнюю работу на государственной службе. Доктор медицинских наук, профессор Реваз Капанадзе уже более семи десятилетий работает в этой профессии на должности эксперта отдела гистологической экспертизы департамента медицинской экспертизы Национального бюро судебной экспертизы. На протяжении десятилетий он активно работал в педагогической и научно-исследовательской сфере. Он воспитал не одно поколение профессионалов. С его именем связано более 200 научных трудов и учебников. Он был научным руководителем более 15 кандидатских и более 10 докторских диссертаций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе
Старейшему госслужащему в Грузии исполнилось 100 лет
Доктор медицинских наук, профессор Реваз Капанадзе уже более семи десятилетий работает на госслужбе
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил со 100-летним юбилеем госслужащего Реваза Капанадзе, который проработал в Национальном бюро судебной экспертизы 76 лет, сообщает пресс-служба правительства.
В связи с юбилейной датой глава грузинского правительства посетил именинника на работе, пожелал ему здоровья и поблагодарил за многолетнюю работу на государственной службе.
Доктор медицинских наук, профессор Реваз Капанадзе уже более семи десятилетий работает в этой профессии на должности эксперта отдела гистологической экспертизы департамента медицинской экспертизы Национального бюро судебной экспертизы.
На протяжении десятилетий он активно работал в педагогической и научно-исследовательской сфере. Он воспитал не одно поколение профессионалов. С его именем связано более 200 научных трудов и учебников.
Он был научным руководителем более 15 кандидатских и более 10 докторских диссертаций.