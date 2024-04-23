https://sputnik-georgia.ru/20240423/tsik-gruzii-zaregistriroval-pervuyu-partiyu-dlya-uchastiya-v-vyborakh-287501286.html

ЦИК Грузии зарегистрировал первую партию для участия в выборах

ЦИК Грузии зарегистрировал первую партию для участия в выборах

Sputnik Грузия

Центральная избирательная комиссия Грузии начала регистрацию партий к выборам 2024 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T15:05+0400

2024-04-23T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Партия "Грузия" стала первой партией, зарегистрированной для участия в парламентских выборах, которые состоятся 26 октября 2024 года, говорится в информации на сайте ЦИК. В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и остальные партии. Партии, не являющиеся квалифицированными субъектами, до 15 июля должны представить в ЦИК заявление о регистрации и получить образец списка сторонников. Эти партии для регистрации должны представить минимум 25 тысяч подписей избирателей до 1 августа 2024 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ЦИК, всего на 23 апреля заявления на участие в выборах подали две партии – партия Георгия Лилуашвили "Грузия" была зарегистрирована, а вот партия "Третий путь" Георгия Туманишвили получила отказ в регистрации. По данным ЦИК, квалифицированные субъекты, которые могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов после объявления даты выборов это: В Грузии есть строгое ограничение на участие иностранцев в политической жизни Грузии. Иностранные граждане, вне зависимости от наличия вида на жительство, не имеют права создавать партии, вступать в партии, делать пожертвования в пользу партий. Кроме того, иностранные граждане не имеют права участвовать в выборах. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, георгий лилуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение