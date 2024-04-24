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СВО: для чего Генштаб ВСУ сжигает резервы в Работино

СВО: для чего Генштаб ВСУ сжигает резервы в Работино

Sputnik Грузия

Апрельская подачка Вашингтона киевскому режиму вроде бы реанимировала "умирающего лебедя" ВСУ. Украинское командование вновь планирует "контрнаступление" и... 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T10:52+0400

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Командование ВСУ, по сообщениям некоторых СМИ, планирует переброску в запорожское село Работино резервов для сохранения здесь позиций до нового контрнаступления на Крым, с использованием старой тактики "психологических атак" и массовых потерь украинских военнослужащих. Вашингтон требует от киевских марионеток активных наступательных действий, оптимально – до выборов американского президента осенью 2024 года.Одобренный конгрессом США "украинский пакет" на 61 млрд долларов нацелен преимущественно на восполнение арсеналов Пентагона. Кое-что из старого "железа", включая оперативно-тактические ракеты ATACMS, перепадет ВСУ. На закупку вооружений и оборонных услуг предусмотрены 13,8 млрд долларов. Живыми деньгами – на зарплаты бюджетникам и чиновникам – Киев получит всего 7,8 млрд долларов. При том что дефицит бюджета Украины – более 20 млрд долларов.По замыслу американских политиков и стратегов апрельский транш позволит украинской армии как минимум продержаться в обороне до конца 2024 года, и подготовиться к новому "броску на Крым" в 2025 году. Жесткий формат мобилизации привязан к военной помощи США и должен охватить даже украинских беженцев в странах Евросоюза. Американский кредит придется возвращать деньгами и сотнями тысяч погибших украинских военнослужащих, без всякой надежды на возвращенье Крыма.ВС России уверенно владеют инициативой на всей линии фронта, уничтожают укрепрайоны, ежедневно освобождают населенные пункты в Донбассе. Разминируют проходы на границе с Харьковской и Сумской областями, вероятно, для большей свободы маневра группировки войск "Север".Негибридное фиаскоРоссийские войска в ночь на 23 апреля поразили элементы украинской ПВО в Киеве и портовой инфраструктуры, подготовленной к принятию западного оружия в Одессе и Одесской области. Серия ударов нанесена по пунктам размещения живой силы противника на правобережье Днепра в Херсонской области. Уничтожены военное предприятие в Кривом Роге и харьковская телебашня, на которой находилось оборудование связи и разведки ВСУ. Количественное и качественное, тактическое и огневое доминирование ВС России в зоне СВО безусловно.Украинские проблемы на фронте растут как снежный ком, а моральный дух войск падает. Бригады ВСУ все чаще самовольно отступают (как это было 22 апреля в Очеретино), подразделения – сдаются в плен. На этом фоне верховный украинский комик Зеленский сообщил американским "инвесторам", что разблокированные средства помогут укрепить оборону и подготовить ВСУ к новому контрнаступлению.С другой стороны, американский сенатор Линдси Грэм заявил: "И если вы отдадите ему Украину, то появится и Тайвань, потому что Китай наблюдает за тем, что мы делаем". Эта "оговорка по Фрейду" свидетельствует о признании Грэмом Украины частью России, аналогично связке Тайвань – Китай. Аналитики и эксперты США все более соответствуют украинской пословице: "Дурень думкой богатеет", они маниакально просчитывают, как "обновленные украинские вооруженные силы могут прорвать российские линии обороны в одном критическом месте, чтобы отрезать и окружить эти силы к западу от коридора прорыва".Британский аналитик Александр Меркурис пришел к выводу: "Русские пробили огромную дыру в украинской обороне в самом важном и чувствительном месте, а именно в центральном Донбассе. Так что русские находятся в сильной позиции, как только они свяжут это воедино, захватят Красногоровку, захватят Очеретино, они смогут продвигаться во всех направлениях". Прогноз генерала французской армии Доминика Делаварда: на мирных переговорах Украина подпишет все, что потребует Россия.The New York Times жестко констатировала: "Американское производство в настоящее время не может идти в ногу с российским производством оружия… Для России эта война имеет большее значение, чем для Запада, и Россия выделяет на нее больше ресурсов". Американская газета предлагает "самый реалистичный сценарий для Украины" – не возвращение к довоенным границам, а сохранение части своей территории для экономической интеграции с Европой в будущем. Ведь это "намного лучше, чем полное поражение".Журнал The American Conservative 23 апреля предположил: "Помимо аннексии исторически российских городов, таких как Одесса и Харьков, Москва почти наверняка будет настаивать на создании современной демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО, чтобы предотвратить повторное появление враждебной военной силы на Западной Украине".И все же реальность российской специальной военной операции может оказаться для Запада и киевского режима гораздо более суровой, чем могут сегодня представить самые смелые пессимисты США и Евросоюза. Россия предупредила, что поддержка Украины закончится для США "унизительным фиаско", как это было ранее во Вьетнаме и Афганистане. Евросоюз и НАТО могут просто закончить свою антироссийскую по сути историю.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

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