https://sputnik-georgia.ru/20240424/gruzinskie-khokkeisty-ustupili-novoy-zelandii-na-chempionate-mira-v-sofii-287525817.html

Грузинские хоккеисты уступили Новой Зеландии на чемпионате мира в Софии

Грузинские хоккеисты уступили Новой Зеландии на чемпионате мира в Софии

Sputnik Грузия

Сборной Грузии предстоит сыграть еще три матча 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею на чемпионате мира второго дивизиона в Софии неожиданно уступила Новой Зеландии со счетом 2:6. В первом матче ЧМ грузинская команда обыграла сборную Болгарии со счетом 7:1. Сборной Грузии предстоит сыграть еще три матча: 25 апреля с Турцией, 27 апреля с Тайванем и заключительную встречу с Бельгией 28 апреля. В составе сборной Грузии отличились Букия и Харизов. Состав сборной Грузии: Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 во втором дивизионе проходит в двух городах: Белграде и Софии. В Белграде играют команды группы А, а в Софии – команды группы В. Завершится первенство 28 апреля. Победитель группы B второго дивизиона в следующем году перейдет в группу A, а команда, занявшая последнее место, перейдет в третий дивизион. В прошлом году сборная Грузии выступала в группе А второго дивизиона и выиграла четыре из пяти встреч, заняв второе место в группе и завоевав серебряные медали. Позже, по информации СМИ, сборную Грузии понизили до группы B за участие в команде неправомочных игроков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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