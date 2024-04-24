https://sputnik-georgia.ru/20240424/gruzinskie-khokkeisty-ustupili-novoy-zelandii-na-chempionate-mira-v-sofii-287525817.html
Грузинские хоккеисты уступили Новой Зеландии на чемпионате мира в Софии
Грузинские хоккеисты уступили Новой Зеландии на чемпионате мира в Софии
Sputnik Грузия
Сборной Грузии предстоит сыграть еще три матча 24.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-24T15:04+0400
2024-04-24T15:04+0400
2024-04-24T15:04+0400
спорт
грузия
новости
новая зеландия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/16/276973319_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_188c87b48a63df4676ad62aa5be952a7.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею на чемпионате мира второго дивизиона в Софии неожиданно уступила Новой Зеландии со счетом 2:6. В первом матче ЧМ грузинская команда обыграла сборную Болгарии со счетом 7:1. Сборной Грузии предстоит сыграть еще три матча: 25 апреля с Турцией, 27 апреля с Тайванем и заключительную встречу с Бельгией 28 апреля. В составе сборной Грузии отличились Букия и Харизов. Состав сборной Грузии: Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 во втором дивизионе проходит в двух городах: Белграде и Софии. В Белграде играют команды группы А, а в Софии – команды группы В. Завершится первенство 28 апреля. Победитель группы B второго дивизиона в следующем году перейдет в группу A, а команда, занявшая последнее место, перейдет в третий дивизион. В прошлом году сборная Грузии выступала в группе А второго дивизиона и выиграла четыре из пяти встреч, заняв второе место в группе и завоевав серебряные медали. Позже, по информации СМИ, сборную Грузии понизили до группы B за участие в команде неправомочных игроков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
новая зеландия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/16/276973319_166:0:1986:1365_1920x0_80_0_0_5ccaaa37b2fff99dc7ffb4a465a6f821.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, новая зеландия
спорт, грузия, новости, новая зеландия
Грузинские хоккеисты уступили Новой Зеландии на чемпионате мира в Софии
Сборной Грузии предстоит сыграть еще три матча
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею на чемпионате мира второго дивизиона в Софии неожиданно уступила Новой Зеландии со счетом 2:6.
В первом матче ЧМ грузинская команда обыграла сборную Болгарии со счетом 7:1. Сборной Грузии предстоит сыграть еще три матча: 25 апреля с Турцией, 27 апреля с Тайванем и заключительную встречу с Бельгией 28 апреля.
В составе сборной Грузии отличились Букия и Харизов.
Вратари: Михаил Фофанов, Иван Старостин;
Защитники: Дмитрий Ермошенко, Артем Курбатов, Иван Маров;
Нападающие: Виталий Дзиов, Виталий Думбадзе, Виктор Хачатурян, Андрей Романов, Никита Букия, Борис Кочкин, Николоз Бобохидзе, Оливер Оболгогиани, Иван Швецов, Артем Козюлин, Михаил Давиташвили, Иван Карелин.
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 во втором дивизионе проходит в двух городах: Белграде и Софии. В Белграде играют команды группы А, а в Софии – команды группы В. Завершится первенство 28 апреля.
Победитель группы B второго дивизиона в следующем году перейдет в группу A, а команда, занявшая последнее место, перейдет в третий дивизион.
В прошлом году сборная Грузии выступала в группе А второго дивизиона и выиграла четыре из пяти встреч, заняв второе место в группе и завоевав серебряные медали.
Позже, по информации СМИ, сборную Грузии понизили до группы B за участие в команде неправомочных игроков.