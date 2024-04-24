https://sputnik-georgia.ru/20240424/impichment-sostoyalsya--glava-sakrebulo-rustavi-otpravlen-v-otstavku-287526490.html

Импичмент состоялся – глава сакребуло Рустави отправлен в отставку

Импичмент состоялся – глава сакребуло Рустави отправлен в отставку

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" инициировала импичмент, аргументировав это тем, что состав нынешнего горсобрания уже более двух лет не может должным образом выполнять свои... 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T12:27+0400

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2024-04-24T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Председатель городского собрания Рустави Нодар Шерозия, который является членом оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", отправлен в отставку – решение было принято на заседании в среду. Фракция правящей партии "Грузинская мечта" в сакребуло Рустави запустила процедуру импичмента на прошлой неделе и обратилось к главе сакребуло с просьбой назначить внеочередное заседание. Запуск процедуры в "Грузинской мечте" аргументировали тем, что состав нынешнего горсобрания уже более двух лет не может должным образом выполнять свои обязанности. Всего в тайном голосовании участвовал 21 депутат, из них 18 поддержали импичмент, а три бюллетеня были аннулированы. Перед началом процедуры зал заседаний сакребуло в знак протеста покинули депутаты партии Гахария, соответственно, они не участвовали в голосовании. Параллельно процедуре импичмента у здания сакребуло Рустави собрались члены и активисты партии "За Грузию", которые приехали в Рустави из Тбилиси, чтобы выразить поддержку Шерозия. Между ними и представителями молодежного крыла "Грузинской мечты" началась потасовка. Разрядить ситуация на месте попыталась мэр Тбилиси Нино Лацабидзе и призывала собравшихся покинуть территорию. В свою очередь, представители оппозиционной партии "За Грузию" обратились к Лацабидзе, обвиняя ее в том, что "Грузинская мечта" объявила импичмент главе горсовета вместе с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". Мэр Тбилиси заявила, что депутаты партии "За Грузию" все это время лишь мешали работе сакребуло. Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 16 мест, и столько же было у "Национального движения", однако недавно четыре депутата покинули фракцию. Как ранее указали в "Грузинской мечте", этот факт стал дополнительным основанием для запуска процедуры импичмента. Еще три мандата есть у партии "За Грузию". Что касается Шерозия, то он возглавил сакребуло Рустави в конце января 2022 года. Согласно повестке дня заседания городского совета Рустави, новый глава сакребуло будет избран сегодня же. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, рустави, георгий гахария