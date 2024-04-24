https://sputnik-georgia.ru/20240424/ledovyy-dvorets-postroyat-v-batumi-k-zimnemu-yunosheskomu-olimpiyskomu-festivalyu-2025--287536687.html
Ледовый дворец построят в Батуми к Зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025
Ледовый дворец построят в Батуми к Зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025
Sputnik Грузия
Ледовый дворец сможет вмещать 1,5 тысячи зрителей, отмечают власти Аджарской АР 24.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-24T23:03+0400
2024-04-24T23:03+0400
2024-04-24T23:23+0400
спорт
спорт в грузии
батуми
грузия
новости
аджария
тбилиси
торнике рижвадзе
мок
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906565_40:0:1240:675_1920x0_80_0_0_dd7416b6acf2a5a2d69855143b822b2a.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Правительство Аджарии приняло решение построить Ледовый дворец и соответствующий мировым стандартам бассейн к Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании Кабмина. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Официально статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года получил горнолыжный курорт Бакуриани (Самцхе-Джавахети). Решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Однако часть соревнований пройдет на спортплощадках Тбилиси и Батуми. Ледовый дворец в Батуми сможет вмещать 1,5 тысячи зрителей, а бассейн – до 800. Обустройство ледовой арены и бассейна будет выполнено в соответствии с международными олимпийскими стандартами. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа в Тбилиси. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой МОК. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
аджария
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906565_190:0:1090:675_1920x0_80_0_0_262eb480d67da86767db6f76570a27fc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, спорт в грузии, батуми, грузия, новости, аджария, тбилиси, торнике рижвадзе, мок
спорт, спорт в грузии, батуми, грузия, новости, аджария, тбилиси, торнике рижвадзе, мок
Ледовый дворец построят в Батуми к Зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025
23:03 24.04.2024 (обновлено: 23:23 24.04.2024)
Ледовый дворец сможет вмещать 1,5 тысячи зрителей, отмечают власти Аджарской АР
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Правительство Аджарии приняло решение построить Ледовый дворец и соответствующий мировым стандартам бассейн к Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании Кабмина.
Официально статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года получил горнолыжный курорт Бакуриани (Самцхе-Джавахети). Решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Однако часть соревнований пройдет на спортплощадках Тбилиси и Батуми.
"Мы приняли решение построить и завершить строительство Батумской ледовой арены и бассейна, где пройдут зимние Олимпийские игры в 2025 году", – заявил Рижвадзе.
Ледовый дворец в Батуми сможет вмещать 1,5 тысячи зрителей, а бассейн – до 800. Обустройство ледовой арены и бассейна будет выполнено в соответствии с международными олимпийскими стандартами.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа в Тбилиси. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой МОК. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.