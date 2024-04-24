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Ледовый дворец построят в Батуми к Зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025
Ледовый дворец построят в Батуми к Зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025
Sputnik Грузия
Ледовый дворец сможет вмещать 1,5 тысячи зрителей, отмечают власти Аджарской АР 24.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Правительство Аджарии приняло решение построить Ледовый дворец и соответствующий мировым стандартам бассейн к Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании Кабмина. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Официально статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года получил горнолыжный курорт Бакуриани (Самцхе-Джавахети). Решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Однако часть соревнований пройдет на спортплощадках Тбилиси и Батуми. Ледовый дворец в Батуми сможет вмещать 1,5 тысячи зрителей, а бассейн – до 800. Обустройство ледовой арены и бассейна будет выполнено в соответствии с международными олимпийскими стандартами. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа в Тбилиси. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой МОК. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, спорт в грузии, батуми, грузия, новости, аджария, тбилиси, торнике рижвадзе, мок
спорт, спорт в грузии, батуми, грузия, новости, аджария, тбилиси, торнике рижвадзе, мок

Ледовый дворец построят в Батуми к Зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025

23:03 24.04.2024 (обновлено: 23:23 24.04.2024)
© photo: press-service Georgia Tourism Administration Курортный город Батуми
Курортный город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 24.04.2024
© photo: press-service Georgia Tourism Administration
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Ледовый дворец сможет вмещать 1,5 тысячи зрителей, отмечают власти Аджарской АР
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Правительство Аджарии приняло решение построить Ледовый дворец и соответствующий мировым стандартам бассейн к Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании Кабмина.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Официально статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года получил горнолыжный курорт Бакуриани (Самцхе-Джавахети). Решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Однако часть соревнований пройдет на спортплощадках Тбилиси и Батуми.

"Мы приняли решение построить и завершить строительство Батумской ледовой арены и бассейна, где пройдут зимние Олимпийские игры в 2025 году", – заявил Рижвадзе.

Ледовый дворец в Батуми сможет вмещать 1,5 тысячи зрителей, а бассейн – до 800. Обустройство ледовой арены и бассейна будет выполнено в соответствии с международными олимпийскими стандартами.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа в Тбилиси. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой МОК. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.
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