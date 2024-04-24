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Первую плавучую солнечную электростанцию открыли в Грузии
Первую плавучую солнечную электростанцию открыли в Грузии
Sputnik Грузия
Плавающая солнечная энергия – экологически чистый метод производства электроэнергии 24.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-24T18:08+0400
2024-04-24T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Первую в Грузии плавучую солнечную электростанцию мощностью 216 киловатт открыли в селе Лемшвениери Гардабанского района (регион Квемо Картли). Плавучая солнечная электростанция, также известная как FPV, это солнечная установка, которая расположена на конструкциях, плавающих на поверхности воды. Солнечные батареи должны быть прикреплены к плавучей конструкции, которая удерживает их над поверхностью. Плавающая солнечная энергия является экологически чистым методом производства электроэнергии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Пилотный проект будет производить 300 тысяч киловатт-часов в год, что ежегодно поможет сэкономить примерно 32,4 тысячи долларов. В результате потребление сетевой электроэнергии компанией "Агро Импекс" снизится на 38%. Солнечная электростанция мощностью 216 кВт позволит сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 31 200 кг эквивалента CO2. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 177 тысяч долларов. Так, 85 тысяч долларов из которых (48%) – соучастие программы USAID "Обеспечение энергетического будущего", а "Агро Импекс" профинансировал 52% проекта в размере 92 тысяч долларов, благодаря агрокредиту банка TBC. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, гардабанский район, квемо картли
грузия, новости, экономика, гардабанский район, квемо картли

Первую плавучую солнечную электростанцию открыли в Грузии

18:08 24.04.2024
© Courtesy of USAID/Georgia Первая в Грузии плавучая солнечная электростанцию
Первая в Грузии плавучая солнечная электростанцию - Sputnik Грузия, 1920, 24.04.2024
© Courtesy of USAID/Georgia
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Плавающая солнечная энергия – экологически чистый метод производства электроэнергии
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Первую в Грузии плавучую солнечную электростанцию мощностью 216 киловатт открыли в селе Лемшвениери Гардабанского района (регион Квемо Картли).
Плавучая солнечная электростанция, также известная как FPV, это солнечная установка, которая расположена на конструкциях, плавающих на поверхности воды. Солнечные батареи должны быть прикреплены к плавучей конструкции, которая удерживает их над поверхностью. Плавающая солнечная энергия является экологически чистым методом производства электроэнергии.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Пилотный проект будет производить 300 тысяч киловатт-часов в год, что ежегодно поможет сэкономить примерно 32,4 тысячи долларов. В результате потребление сетевой электроэнергии компанией "Агро Импекс" снизится на 38%.
Солнечная электростанция мощностью 216 кВт позволит сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 31 200 кг эквивалента CO2.
Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 177 тысяч долларов. Так, 85 тысяч долларов из которых (48%) – соучастие программы USAID "Обеспечение энергетического будущего", а "Агро Импекс" профинансировал 52% проекта в размере 92 тысяч долларов, благодаря агрокредиту банка TBC.
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