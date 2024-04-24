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Спикер парламента Грузии резко ответил на обвинения европарламентариев

Спикер парламента Грузии резко ответил на обвинения европарламентариев

Sputnik Грузия

Часть евродепутатов инициировала введение санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон об... 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T13:27+0400

2024-04-24T13:27+0400

2024-04-24T13:39+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Группа евродепутатов считает, что европейским ценностям не соответствует то, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении, а власти не поддерживают преступников и стоят на стороне правопорядка, заявил глава парламента Шалва Папуашвили в ответ на инициирование европарламентариями резолюции против закона об "иноагентах".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Часть евродепутатов накануне инициировала проект резолюции, который призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта. По его словам, определенная группа европейских парламентариев полностью утратила всяческие ценности. По его словам, выступление евродепутатов стало своего рода классикой жанра, визуализацией того, как европейские ценности понимаются определенными группами в Европе. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, в мире, шалва папуашвили, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, европарламент, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах