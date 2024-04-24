Спикер парламента Грузии резко ответил на обвинения европарламентариев
13:27 24.04.2024 (обновлено: 13:39 24.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
© photo: Sputnik / Stringer
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Часть евродепутатов инициировала введение санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Группа евродепутатов считает, что европейским ценностям не соответствует то, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении, а власти не поддерживают преступников и стоят на стороне правопорядка, заявил глава парламента Шалва Папуашвили в ответ на инициирование европарламентариями резолюции против закона об "иноагентах".
Часть евродепутатов накануне инициировала проект резолюции, который призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта.
"Эта группа депутатов Европарламента, когда они говорят нам, что закон не соответствует европейским ценностям, они имеют в виду, что мы не на стороне преступников, мы не нападаем на полицию, Михаил Саакашвили как преступник сидит в тюрьме. Оказывается, раз мы это делаем, то это противоречит европейским ценностям", – заявил Папуашвили.
По его словам, определенная группа европейских парламентариев полностью утратила всяческие ценности.
"Мы видим, что проблема именно в этом, что эта группа абсолютно отошла не только от европейских ценностей, но и от общечеловеческих ценностей", – отметил Папуашвили.
По его словам, выступление евродепутатов стало своего рода классикой жанра, визуализацией того, как европейские ценности понимаются определенными группами в Европе.
"Я имею в виду депутатов, которые стояли на брифинге, разве там стоял весь Европарламент?!" – подчеркнул Папуашвили.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Спорный законопроект
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.