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Спикер парламента Грузии резко ответил на обвинения европарламентариев
Спикер парламента Грузии резко ответил на обвинения европарламентариев
Sputnik Грузия
Часть евродепутатов инициировала введение санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон об... 24.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-24T13:27+0400
2024-04-24T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Группа евродепутатов считает, что европейским ценностям не соответствует то, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении, а власти не поддерживают преступников и стоят на стороне правопорядка, заявил глава парламента Шалва Папуашвили в ответ на инициирование европарламентариями резолюции против закона об "иноагентах".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Часть евродепутатов накануне инициировала проект резолюции, который призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта. По его словам, определенная группа европейских парламентариев полностью утратила всяческие ценности. По его словам, выступление евродепутатов стало своего рода классикой жанра, визуализацией того, как европейские ценности понимаются определенными группами в Европе. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, в мире, шалва папуашвили, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, европарламент, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
новости, грузия, в мире, шалва папуашвили, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, европарламент, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

Спикер парламента Грузии резко ответил на обвинения европарламентариев

13:27 24.04.2024 (обновлено: 13:39 24.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 24.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Часть евродепутатов инициировала введение санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Группа евродепутатов считает, что европейским ценностям не соответствует то, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении, а власти не поддерживают преступников и стоят на стороне правопорядка, заявил глава парламента Шалва Папуашвили в ответ на инициирование европарламентариями резолюции против закона об "иноагентах".
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Часть евродепутатов накануне инициировала проект резолюции, который призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта.

"Эта группа депутатов Европарламента, когда они говорят нам, что закон не соответствует европейским ценностям, они имеют в виду, что мы не на стороне преступников, мы не нападаем на полицию, Михаил Саакашвили как преступник сидит в тюрьме. Оказывается, раз мы это делаем, то это противоречит европейским ценностям", – заявил Папуашвили.

По его словам, определенная группа европейских парламентариев полностью утратила всяческие ценности.

"Мы видим, что проблема именно в этом, что эта группа абсолютно отошла не только от европейских ценностей, но и от общечеловеческих ценностей", – отметил Папуашвили.

По его словам, выступление евродепутатов стало своего рода классикой жанра, визуализацией того, как европейские ценности понимаются определенными группами в Европе.

"Я имею в виду депутатов, которые стояли на брифинге, разве там стоял весь Европарламент?!" – подчеркнул Папуашвили.

Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.

Спорный законопроект

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
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