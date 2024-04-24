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Страстная седмица 2024: что можно и нельзя делать перед Пасхой?

Страстная седмица 2024: что можно и нельзя делать перед Пасхой?

Sputnik Грузия

Страстная седмица Великого поста в 2024-м начинается 29 апреля – заключительная неделя перед Пасхой посвящается последним дням земной жизни, распятию, смерти и... 24.04.2024, Sputnik Грузия

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Что можно и нельзя делать в последнюю неделю перед Светлым Воскресением Христовым, читайте в материале Sputnik Грузия. Страстная седмица События последних дней земной жизни Спасителя связаны с каждым днем Страстной недели перед Пасхой, с которыми тесно переплетены ветхозаветные истории. Завершается Страстная седмица в Великую субботу, которая в 2024 году выпадает на 4 мая. В православных церквях на Страстной неделе проводят особые службы, которые самые торжественные и величественные за весь церковный год. Дни святых в Страстную седмицу не празднуют – все обряды заключительной недели перед Пасхой посвящены только подготовке к Светлому Воскресению Христову. В Великий вторник вспоминают проповеди Спасителя, в том числе и в Иерусалимском храме. В этот день вспоминают притчи о талантах и десяти девах, о Страшном суде и воскресении мертвых, которые рассказывал Иисус ученикам. О предательстве Иуды, продавшего своего Учителя за 30 сребреников, вспоминают в Страстную среду. В последнюю среду перед Пасхой вспоминают грешницу, которая омыла Спасителю ноги и помазала их миром. В Великую среду верующие, соблюдающие пост, исповедуются. Самый скорбный день Страстной седмицы – последняя пятница перед Пасхой. Именно в этот день распяли Спасителя на кресте. Верующие в Великую пятницу преклоняются перед плащаницей (изображением Христа, лежащего в гробу), которую в храмах выносят из алтаря. Погребению и пребыванию Сына Божьего в гробу посвящено торжественное богослужение в Страстную субботу. Священники в последнюю субботу перед Пасхой меняют темные облачения на праздничные светлые, а также освящают пасхальные куличи и крашеные яйца, принесенные прихожанами.Именно в Великую субботу сходит благодатный огонь в Иерусалимском храме Воскресения Христова, а вечером проводят всенощную пасхальную службу и верующие встречают Пасху. Что можно и нельзя делать В Страстную неделю нужно посещать церковные службы и молиться, а также делать как можно больше добрых дел. Верующие в Великую субботу должны каяться и причащаться, чтобы очистить душу перед Светлым Христовым Воскресением. В последнюю пятницу перед Пасхой нельзя есть до вечерней службы, а Великая суббота – единственная суббота в году, когда можно соблюдать строгий пост. Венчаться, праздновать свадьбу или участвовать в других увеселительных мероприятиях в Страстную неделю, как и в течение всего поста, нельзя. Нельзя также в Страстную неделю злословить, завидовать, ругаться, сориться и скандалить. Пасху, Светлое Воскресение Христово, православные в 2024 году отметят 5 мая. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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