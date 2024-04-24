https://sputnik-georgia.ru/20240424/strastnaya-sedmitsa-2024-chto-mozhno-i-nelzya-delat-pered-paskhoy-287535863.html
Страстная седмица 2024: что можно и нельзя делать перед Пасхой?
Страстная седмица 2024: что можно и нельзя делать перед Пасхой?
Sputnik Грузия
Страстная седмица Великого поста в 2024-м начинается 29 апреля – заключительная неделя перед Пасхой посвящается последним дням земной жизни, распятию, смерти и... 24.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-24T21:21+0400
2024-04-24T21:21+0400
2024-04-24T21:28+0400
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
справки
религия
новости
пасха
пасха 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251574875_0:251:2749:1797_1920x0_80_0_0_8e1aa1e90c1cd918718944c3ca0fee84.jpg
Что можно и нельзя делать в последнюю неделю перед Светлым Воскресением Христовым, читайте в материале Sputnik Грузия. Страстная седмица События последних дней земной жизни Спасителя связаны с каждым днем Страстной недели перед Пасхой, с которыми тесно переплетены ветхозаветные истории. Завершается Страстная седмица в Великую субботу, которая в 2024 году выпадает на 4 мая. В православных церквях на Страстной неделе проводят особые службы, которые самые торжественные и величественные за весь церковный год. Дни святых в Страстную седмицу не празднуют – все обряды заключительной недели перед Пасхой посвящены только подготовке к Светлому Воскресению Христову. В Великий вторник вспоминают проповеди Спасителя, в том числе и в Иерусалимском храме. В этот день вспоминают притчи о талантах и десяти девах, о Страшном суде и воскресении мертвых, которые рассказывал Иисус ученикам. О предательстве Иуды, продавшего своего Учителя за 30 сребреников, вспоминают в Страстную среду. В последнюю среду перед Пасхой вспоминают грешницу, которая омыла Спасителю ноги и помазала их миром. В Великую среду верующие, соблюдающие пост, исповедуются. Самый скорбный день Страстной седмицы – последняя пятница перед Пасхой. Именно в этот день распяли Спасителя на кресте. Верующие в Великую пятницу преклоняются перед плащаницей (изображением Христа, лежащего в гробу), которую в храмах выносят из алтаря. Погребению и пребыванию Сына Божьего в гробу посвящено торжественное богослужение в Страстную субботу. Священники в последнюю субботу перед Пасхой меняют темные облачения на праздничные светлые, а также освящают пасхальные куличи и крашеные яйца, принесенные прихожанами.Именно в Великую субботу сходит благодатный огонь в Иерусалимском храме Воскресения Христова, а вечером проводят всенощную пасхальную службу и верующие встречают Пасху. Что можно и нельзя делать В Страстную неделю нужно посещать церковные службы и молиться, а также делать как можно больше добрых дел. Верующие в Великую субботу должны каяться и причащаться, чтобы очистить душу перед Светлым Христовым Воскресением. В последнюю пятницу перед Пасхой нельзя есть до вечерней службы, а Великая суббота – единственная суббота в году, когда можно соблюдать строгий пост. Венчаться, праздновать свадьбу или участвовать в других увеселительных мероприятиях в Страстную неделю, как и в течение всего поста, нельзя. Нельзя также в Страстную неделю злословить, завидовать, ругаться, сориться и скандалить. Пасху, Светлое Воскресение Христово, православные в 2024 году отметят 5 мая. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251574875_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_6fb7ed2de2ef5706cca2cf2b104d5ffb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников, справки , религия , новости, пасха, пасха 2024
церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников, справки , религия , новости, пасха, пасха 2024
Страстная седмица 2024: что можно и нельзя делать перед Пасхой?
21:21 24.04.2024 (обновлено: 21:28 24.04.2024)
Страстная седмица Великого поста в 2024-м начинается 29 апреля – заключительная неделя перед Пасхой посвящается последним дням земной жизни, распятию, смерти и погребению Спасителя
Что можно и нельзя делать в последнюю неделю перед Светлым Воскресением Христовым, читайте в материале Sputnik Грузия.
События последних дней земной жизни Спасителя связаны с каждым днем Страстной недели перед Пасхой, с которыми тесно переплетены ветхозаветные истории. Завершается Страстная седмица в Великую субботу, которая в 2024 году выпадает на 4 мая.
В православных церквях на Страстной неделе проводят особые службы, которые самые торжественные и величественные за весь церковный год. Дни святых в Страстную седмицу не празднуют – все обряды заключительной недели перед Пасхой посвящены только подготовке к Светлому Воскресению Христову.
В Великий понедельник Страстной недели вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного в рабство родными братьями, а также притчу о бесплодной смоковнице. В Страстной понедельник начинают чин мироварения. Миро варят под непрерывное чтение молитв три дня подряд.
В Великий вторник вспоминают проповеди Спасителя, в том числе и в Иерусалимском храме. В этот день вспоминают притчи о талантах и десяти девах, о Страшном суде и воскресении мертвых, которые рассказывал Иисус ученикам.
О предательстве Иуды, продавшего своего Учителя за 30 сребреников, вспоминают в Страстную среду. В последнюю среду перед Пасхой вспоминают грешницу, которая омыла Спасителю ноги и помазала их миром. В Великую среду верующие, соблюдающие пост, исповедуются.
Тайной Вечере Иисуса с учениками и установлению Им Святого Причащения посвящен Великий четверг перед Пасхой. В Чистый четверг прихожане причащаются. В некоторых странах именно в Страстной четверг красят яйца и пекут куличи. В других государствах, например, в Грузии, яйца по традиции красят в Красную пятницу до захода солнца.
Самый скорбный день Страстной седмицы – последняя пятница перед Пасхой. Именно в этот день распяли Спасителя на кресте. Верующие в Великую пятницу преклоняются перед плащаницей (изображением Христа, лежащего в гробу), которую в храмах выносят из алтаря.
Погребению и пребыванию Сына Божьего в гробу посвящено торжественное богослужение в Страстную субботу. Священники в последнюю субботу перед Пасхой меняют темные облачения на праздничные светлые, а также освящают пасхальные куличи и крашеные яйца, принесенные прихожанами.
Именно в Великую субботу сходит благодатный огонь в Иерусалимском храме Воскресения Христова, а вечером проводят всенощную пасхальную службу и верующие встречают Пасху.
Что можно и нельзя делать
В Страстную неделю нужно посещать церковные службы и молиться, а также делать как можно больше добрых дел. Верующие в Великую субботу должны каяться и причащаться, чтобы очистить душу перед Светлым Христовым Воскресением.
В Страстную неделю продолжается Великий пост, поэтому нельзя кушать мясные и молочные продукты. В последнюю неделю перед Пасхой соблюдают самый строгий пост. По монастырскому уставу в понедельник, вторник и среду положено сухоядение, то есть можно кушать только сырые овощи и фрукты.
В последнюю пятницу перед Пасхой нельзя есть до вечерней службы, а Великая суббота – единственная суббота в году, когда можно соблюдать строгий пост.
Венчаться, праздновать свадьбу или участвовать в других увеселительных мероприятиях в Страстную неделю, как и в течение всего поста, нельзя. Нельзя также в Страстную неделю злословить, завидовать, ругаться, сориться и скандалить.
Пасху, Светлое Воскресение Христово, православные в 2024 году отметят 5 мая.
Материал подготовлен на основе открытых источников