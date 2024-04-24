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Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

Sputnik Грузия

Средняя цена в первом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 849 лари 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T09:01+0400

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2024-04-24T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 13,0%, при этом по сравнению с четвертым кварталом 2023 года цены выросли на 1,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 41,3%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале 2024 года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выросли на 1,2%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2023 года – на 12,9%.Цены на новые дома в Тбилиси в первом квартале 2024 года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выросли на 0,7%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2023 года выросли на 13,3%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 849 лари, белого – 3 289, а зеленого – 3 738. В первом квартале 2023 года цены были следующими: черный каркас – 2 474 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 821 лари, а зеленый каркас – 3 284 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, цены, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"