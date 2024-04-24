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Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Sputnik Грузия
Средняя цена в первом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 849 лари 24.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-24T09:01+0400
2024-04-24T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 13,0%, при этом по сравнению с четвертым кварталом 2023 года цены выросли на 1,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 41,3%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале 2024 года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выросли на 1,2%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2023 года – на 12,9%.Цены на новые дома в Тбилиси в первом квартале 2024 года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выросли на 0,7%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2023 года выросли на 13,3%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 849 лари, белого – 3 289, а зеленого – 3 738. В первом квартале 2023 года цены были следующими: черный каркас – 2 474 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 821 лари, а зеленый каркас – 3 284 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, цены, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, цены, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

09:01 24.04.2024
© photo: Sputnik / StringerСтроительство нового жилого дома
Строительство нового жилого дома - Sputnik Грузия, 1920, 24.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Средняя цена в первом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 849 лари
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 13,0%, при этом по сравнению с четвертым кварталом 2023 года цены выросли на 1,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 41,3%.
Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале 2024 года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выросли на 1,2%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2023 года – на 12,9%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси

Район

Средняя стоимость квадратного метра, лари

Мтацминда

5 578

Ваке

4 866

Сабуртало

3 837

Крцаниси

3 585

Чугурети

3 473

Дидубе

3 446

Надзаладеви

3 383

Исани

3 338

Глдани

3 200

Самгори

3 041

Цены на новые дома в Тбилиси в первом квартале 2024 года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выросли на 0,7%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2023 года выросли на 13,3%.
Цены на новые дома в Тбилиси

Район

Средняя стоимость квадратного метра, лари

Мтацминда

4 250

Ваке

3 080

Сабуртало

3 044

Дидубе

3 010

Чугурети

2 766

Крцаниси

2 668

Исани

2 514

Надзаладеви

2 259

Самгори

2 175

Глдани

2 036

Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 849 лари, белого – 3 289, а зеленого – 3 738. В первом квартале 2023 года цены были следующими: черный каркас – 2 474 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 821 лари, а зеленый каркас – 3 284 лари.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.
Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.
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