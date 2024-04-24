https://sputnik-georgia.ru/20240424/tseny-na-novoe-zhile-v-tbilisi-prodolzhayut-rasti--novaya-statistika-287517880.html
Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Sputnik Грузия
Средняя цена в первом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 849 лари 24.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-24T09:01+0400
2024-04-24T09:01+0400
2024-04-24T09:01+0400
грузия
экономика
новости
цены
строительство
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24041/43/240414360_0:154:2000:1279_1920x0_80_0_0_413bfe4daa22e9233c0c78ba5c678a3d.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 13,0%, при этом по сравнению с четвертым кварталом 2023 года цены выросли на 1,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 41,3%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале 2024 года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выросли на 1,2%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2023 года – на 12,9%.Цены на новые дома в Тбилиси в первом квартале 2024 года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выросли на 0,7%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2023 года выросли на 13,3%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 849 лари, белого – 3 289, а зеленого – 3 738. В первом квартале 2023 года цены были следующими: черный каркас – 2 474 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 821 лари, а зеленый каркас – 3 284 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24041/43/240414360_45:0:1956:1433_1920x0_80_0_0_6fc386425bf89b9a5f893457847a5822.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, цены, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, цены, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Средняя цена в первом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 849 лари
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2024 года в Тбилиси вырос на 13,0%, при этом по сравнению с четвертым кварталом 2023 года цены выросли на 1,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 41,3%.
Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале 2024 года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выросли на 1,2%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2023 года – на 12,9%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси
Район
Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда
5 578
Ваке
4 866
Сабуртало
3 837
Крцаниси
3 585
Чугурети
3 473
Дидубе
3 446
Надзаладеви
3 383
Исани
3 338
Глдани
3 200
Самгори
3 041
Цены на новые дома в Тбилиси в первом квартале 2024 года, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выросли на 0,7%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2023 года выросли на 13,3%.
Цены на новые дома в Тбилиси
Район
Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда
4 250
Ваке
3 080
Сабуртало
3 044
Дидубе
3 010
Чугурети
2 766
Крцаниси
2 668
Исани
2 514
Надзаладеви
2 259
Самгори
2 175
Глдани
2 036
Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 849 лари, белого – 3 289, а зеленого – 3 738. В первом квартале 2023 года цены были следующими: черный каркас – 2 474 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 821 лари, а зеленый каркас – 3 284 лари.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.
Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.