https://sputnik-georgia.ru/20240424/turisty-i-voennye-bok-o-bok--zachem-gruzii-novyy-aeroport-287490413.html

Туристы и военные бок о бок – зачем Грузии новый аэропорт?

Туристы и военные бок о бок – зачем Грузии новый аэропорт?

Sputnik Грузия

Первых пассажиров новая воздушная гавань сможет принимать уже через несколько лет 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T11:18+0400

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уча нануашвили

нато

тбилисский международный аэропорт

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Претендующая на звание регионального транспортно-логистического хаба Грузия поставила перед собой цель стать авиационном центром – на территории бывшей российской военной базы, где теперь проводятся совместные учения с НАТО, планируется строительство нового тбилисского международного аэропорта.Принадлежащая уже более 20 лет министерству обороны Грузии военная база находится в поселке Вазиани, близ Тбилиси и Рустави. Новый аэропорт, в частности, будет построен на месте бывшего военного аэродрома.Амбициозные планы по превращению Грузии в авиационный хаб власти озвучили еще летом 2023 года. Рассматривались два варианта: расширение существующего Тбилисского международного аэропорта или строительство нового. В начале апреля текущего года было решено строить новую воздушную гавань. Зачем Грузии новый международный аэропорт и с какими трудностями может столкнуться проект, разбирался Sputnik Грузия.Расчет на будущееВ правительстве заявили, что хотят сделать ставку на долгосрочный проект, чтобы оставить будущему поколению исправный аэропорт с надлежащей инфраструктурой.Предположительная стоимость проекта – 1 миллиард 260 миллионов долларов. Расширение нынешнего аэропорта обошлось бы дешевле (900 миллионов долларов), но и пассажиропоток был бы меньше – максимум 15 миллионов человек. Новый же сможет принимать 19 миллионов в год, и, более того, будет перспектива расширения.Для сравнения: нынешний Тбилисский международный аэропорт в 2023 году принял около 3,7 миллиона пассажиров.Власти уверены, что новый аэропорт будет иметь серьезный экономический эффект – появятся новые рабочие места, увеличится ВВП.Проект, рассчитанный на будущее, еще больше укрепит авторитет Грузии и сделает ее более крупным транспортным звеном инфраструктурной системы всего Южного Кавказа и не только, заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.По его словам, Грузия по своему местоположению и так является географическим хабом между востоком и западом, между севером и югом, и это природное местоположение должно подкрепляться соответствующей инфраструктурой.Эксперт отметил важную роль строительства среди отраслей экономики, так как тут высок фактор мультипликации. Речь идет о том, что инвестиции в строительство приносят большой доход, вне зависимости от вкладываемой валюты."То есть есть дополнительный спрос на строительные материалы, транспортные услуги, другие промышленные материалы, новые технологии, подготовку соответствующих квалифицированных кадров и так далее", – пояснил Арчвадзе.По его словам, благодаря реализации проекта появятся новые рабочие места и увеличится занятость среди местного населения.Удар по обороноспособности?Экономические выгоды за счет обороноспособности страны недопустимы, заявили в свою очередь противники строительства международного аэропорта на территории военной базы. Полигоны и казармы на базе Вазиани обустроены по международным стандартам, и там проводятся многонациональные военные учения.До 2001 года в Вазиани находилась 137-я военная база министерства обороны России. А в 2002 году, когда военная база уже была собственностью министерства обороны Грузии, там прошли первые учения в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира".Одним из первых инициативу, когда она первый раз была озвучена, в июне 2023 года раскритиковал директор "Института исследования демократии" и бывший омбудсмен страны Уча Нануашвили."Упразднение военной базы Вазиани практически означает упразднение министерства обороны. Размещение гражданского аэропорта на территории этой базы недопустимо и противоречит национальным интересам Грузии", – написал Нануашвили на своей странице в соцсети.Тогда же с резкой критикой инициативы властей выступила оппозиционный депутат, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии Теона Акубардия. По ее словам, строительство гражданского аэропорта на территории военной базы Вазиани является "ограничением оборонных возможностей и суверенитета" Грузии. Джуаншер Бурчуладзе, на то время министр обороны страны, поспешил успокоить переживающих за судьбу военной базы в Вазиани. Строительство гражданского аэропорта не помешает ни работе военной базы, ни проведению учений, сказал он.В мире есть множество примеров функционирования вместе военного и гражданского аэропортов, сказал вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в начале апреля текущего года в парламенте. В качестве примеров он привел США, а также страны Европы и Азии. "Для аэропорта нам нужно около 500 гектаров земли. Полигон – 650 гектаров, но в целом для военного назначения, для военной базы Вазиани предусмотрено 20 тысяч гектаров. Соответственно, предусмотренная для аэропорта площадь земли не повлияет на нужды министерства обороны", – сказал Давиташвили.Никаких препятствий для работы учебного полигона, в том числе для проведения международных учений, не видит и министерство обороны. Вопрос был изучен на внутриведомственном уровне с привлечением компетентных групп, а также на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности, заявили в Минобороны. Дело нескольких летПроектирование нового, ультрасовременного аэропорта и все тендерные процедуры завершатся в 2025 году, после чего начнутся строительные работы.К тому времени истечет срок действия соглашения с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Документ ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров от Тбилисского международного аэропорта.На данном этапе проводятся навигационные исследования, которые начались еще в середине 2023 года и завершатся в ближайшее время. После этого будет определена конфигурация новой взлетно-посадочной полосы.Власти Грузии пока не решили, кому будет принадлежать аэропорт. Была нанята международная консалтинговая компания, которая предложила анализ всех распространенных в мире моделей. Как вариант, государство сохранит за собой полный контроль и право собственности на аэропорт и привлечет управляющую компанию.Давиташвили подчеркнул, что проект финансово привлекателен, что позволит привлечь инвестиции без давления на бюджет.Аэропорты ГрузииНа сегодняшний день в Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Кутаиси (регион Имерети) и Батуми (Аджарская АР).Вторым по величине после тбилисского является Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели. В советские годы он использовался исключительно как военный аэродром, а сейчас это самый популярный среди бюджетных туристов гражданский аэропорт. В кутаисском аэропорту оперирует венгерский лоукостера Wizz Air, который связывает Грузию с десятками городов в Европе.Военным в советские годы был и батумский аэропорт. Для гражданской авиации его открыли в 2007 году. Сегодня аэропорт в черноморском курортном городе носит имя имени Александра Картвели, американского авиаконструктора грузинского происхождения. В Грузии есть еще три аэропорта, но они обслуживают только внутренние рейсы. Аэропорт им. Царицы Тамары расположен в высокогорном курортном поселке Местиа (регион Самегрело – Земо Сванети). Аэропорт принимает небольшие самолеты вместительностью до 50 пассажиров летом и до 18 пассажиров зимой.Аэропорт в Амбролаури (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) принимает самолеты вместительностью от 30 до 50 человек.Аэропорт в Натахтари, который расположен в 30 км от Тбилиси, используется для внутреннего сообщения с Амбролаури и Местиа.В планах строительство нового аэропорта в городе Телави (регион Кахетия) на территории старого аэродрома. Первых пассажиров он примет уже в этом году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, вазиани, тбилиси, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, уча нануашвили, нато, тбилисский международный аэропорт, экономика