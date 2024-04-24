https://sputnik-georgia.ru/20240424/ubiystvo-na-vostoke-gruzii-90-letniy-starik-zastrelil-molodogo-soseda-iz-mesti--287526163.html

Убийство на востоке Грузии: 90-летний старик застрелил молодого соседа из мести

Убийство на востоке Грузии: 90-летний старик застрелил молодого соседа из мести

Sputnik Грузия

Конфликт между соседями произошел из-за спорного земельного участка 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T17:07+0400

2024-04-24T17:07+0400

2024-04-24T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Суд присяжных в Грузии приговорил 90-летнего жителя Кахети к 12 годам тюрьмы за умышленное убийство из мести, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Убийство произошло 3 сентября 2023 года. По информации СМИ, пожилой мужчина застрелил из охотничьего ружья 35-летнего соседа Беку Джаниашвили, работавшего пожарным-спасателем. Инциденту предшествовала словесная перепалка по поводу спорного земельного участка. В ходе суда было установлено, что между обвиняемым и потерпевшим в течение долгого времени велся спор из-за земельного участка. Обвиняемый пытался завладеть спорным участком, на это не соглашался сосед. Из-за разногласий 3 сентября 2023 года обвиняемый вынес с фермы охотничье ружье и внезапно выстрелил в молодого человека. Жертва скончалась на месте. Сторона обвинения представила по делу убедительные доказательства, совокупность которых подтвердила совершение обвиняемым преступления. Подробно исследовав все доказательства и обстоятельства дела, присяжные единогласно признали обвиняемого виновным в умышленном убийстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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