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В Грузии от наркомании лечатся 12 тысяч человек – Минздрав

В Грузии от наркомании лечатся 12 тысяч человек – Минздрав

Sputnik Грузия

В программу метадоновой заместительной терапии попадают люди с наркозависимостью старше 21 года 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Программой метадоновой заместительной терапии в Грузии за три месяца 2024 года воспользовались 12 тысяч человек, страдающих наркозависимостью, говорится в информации Минздрава страны.Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. По данным Минздрава, в период с 1 января по 31 марта программой детоксикации и реабилитации после употребления наркотиков воспользовались 396 человек. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года. Программа доступна в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Кутаиси, Зестафони, Сачхере, Зугдиди, Гори, Боржоми, Кобулети и Батуми. В Тбилиси, Кутаиси и Кобулети, помимо метадоновой заместительной терапии, доступна также субоксиновая заместительная терапия. Иностранные граждане могут воспользоваться программой только в том случае, если они уже пользовались ею у себя на родине. Грузия и наркомания В Грузии строго регулируется вопрос реализации наркотических средств. Это действие является одним из строго наказуемых преступлений, за которое в виде наказания может последовать высшая мера – бессрочное заключение. По данным МВД, в 2023 году было задержано 284 реализатора наркотиков, тогда как в 2020 году число задержанных за это преступление составляло всего 71. Между тем число возбужденных уголовных дел в 2023 году по преступлениям, связанным с наркотиками, составило 6 594, тогда как в 2020-м их число составляло всего 3 452. Список наркотических веществ постоянно пополняется, в нем же определяются дозы, допустимые для хранения для личного потребления. Всего в списке 193 вида веществ и их составляющих. При этом хранение наркотических средств для личного потребления, доза которых определяется индивидуально для каждого из видов средств, карается лишь штрафом. Хранение выше определенной для личного хранения дозы является уже уголовным преступлением и предполагает лишение свободы от 6 лет. При этом в отношении марихуаны наказание еще более либеральное. Хранение небольшого количества марихуаны карается лишь штрафом, а вот употребление не влечет за собой наказания, если человек не нарушает правил, предусмотренных законом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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